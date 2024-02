Autofahrer fährt mit über zwei Promille über Verkehrsinsel bei Nordendorf

Ein Autofahrer fällt am Donnerstagabend auf, weil er in Schlangenlinien unterwegs ist. Dann fährt der Betrunkene auch noch über eine Verkehrsinsel.

Einem Zeugen fiel am Donnerstagabend ein Autofahrer auf, der zwischen Ehingen und Nordendorf in Schlangenlinien fuhr. Wie die Polizei berichtet, bog der Autofahrer am Kreisverkehr in Nordendorf dann nach rechts in die Hauptstraße. Dort übersah er auch noch eine Verkehrsinsel, welche er überfuhr und abräumte.

Als die Polizei den Unfall aufnahm, stellte sich schnell heraus, weshalb der Autofahrer offenbar keine Kontrolle mehr hatte. Der 38-Jährige war laut Polizei stark alkoholisiert. Ein Test ergab einen Wert von über zwei Promille. Seinen Führerschein ist der Autofahrer nun los. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 6500 Euro geschätzt. (kinp)