Autofahrer missachtet beim Abbiegen die Vorfahrt und verursacht Unfall

Ein Autofahrer nimmt in Nordendorf beim Abbiegen einem entgegenkommenden Fahrzeug die Vorfahrt. Beim Zusammenprall entsteht ein Schaden von rund 4000 Euro.

In Nordendorf sind am Montagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, bog ein 39-jähriger Autofahrer gegen 14.30 Uhr von der Südendstraße nach links in die Blankenburger Straße ein. Dabei nahm er einem 18-jährigen Autofahrer, der auf der Blankenburger Straße südwärts unterwegs war, die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß entstand nach Angaben der Polizei ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro. (jly)

