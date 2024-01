Region Augsburg

06:00 Uhr

AVV kündigt Deutschlandticket-Abonnenten, die kein Smartphone haben

Plus Das 49-Euro-Ticket muss seit 1. Januar digital sein. Der AVV hatte eine Lösung für seine Kunden versprochen, die es bislang ausgedruckt hatten - doch die gibt es nicht.

Von Jana Tallevi

Wenige Tage vor Weihnachten hat AVV-Kunde Rudolf Linderl aus Wollmetshofen einen für ihn ärgerlichen Brief vom AVV bekommen. Darin wird ihm zum Jahresende 2023 das Deutschlandticket gekündigt, das er sich jeden Monat in Papierform ausgedruckt hat. „Dabei ist Neukundinnen und -kunden noch im Oktober versprochen worden, dass an einer Anschlussversion voraussichtlich als Plastikkarte gearbeitet wird“, so Linderl. Doch das hat offensichtlich nicht mehr geklappt. Der AVV verliert damit womöglich ein Viertel seiner Deutschlandticket-Kunden.

Darum geht es: Als im vergangenen Frühjahr das Deutschlandticket zum monatlichen Preis von 49 Euro eingeführt wurde, war die Idee zunächst, das Ticket nur in digitaler Form anzubieten, also als App im Handy. Doch schon bald zeigte sich, dass das in der Realität kaum praktikabel war. Viele Kunden wollten zwar das Deutschlandticket nutzen – haben aber kein Smartphone oder können diese Lösung aus anderen Gründen nicht nutzen, etwa, weil sie ein Jobticket haben. Das gab es bislang nur in Papierform. Bei den Stadtwerken Augsburg (swa) als Teil des AVV hat sich die Abonnentenzahl für das Deutschlandticket in Papierform zuletzt bei rund 11.200 Stück eingependelt. Das entspricht etwa einem Viertel aller Deutschlandticket-Abonnenten der swa.

