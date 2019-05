vor 1 Min.

Aufsteiger ist Mannschaft der Stunde

Der SSV Anhausen ist in der Landesliga die Mannschaft der Stunde. Beim Tabellenzweiten BFC Wolfratshausen feierten Lotta Edelmann (rechts) und ihre Mitspielerinnen den vierten Sieg in Folge.

Die Fußball-Frauen des SSV Anhausen hoffen nach dem vierten Sieg in Folge wieder auf den Klassenerhalt. Ausrutscher im Aufstiegskampf und Lebenszeichen aus dem Tabellenkeller

Die Fußballfrauen des SSV Anhausen sind die Mannschaft der Stunde in der Landesliga Süd. Mit dem vierten Sieg in Folge wurde die Mission Klassenerhalt erfolgreich fortgesetzt. Beim Tabellenzweiten BCF Wolfratshausen gab es einen 3:0-Erfolg. Einen Ausrutscher im Aufstiegskampf leistete sich der SC Biberbach beim 1:1 gegen Athletik Nördlingen. Der CSC Batzenhofen sendete mit einem 2:1-Sieg gegen Schwaben Augsburg II ein Lebenszeichen vom Tabellenende.

Landesliga Süd

BCF Wolfratshausen – SSV Anhausen 0:3 (0:0). Beim starken Tabellenzweiten überzeugten die SSV-Frauen mit einer ihrer besten Saisonleistungen und nahmen vollkommen verdient die drei Punkte mit nach Hause. Schon im ersten Durchgang waren die Gäste überlegen, konnten jedoch ihre gut herausgespielten Chancen nicht nutzen. Kurz nach dem Wechsel war es dann die pfeilschnelle Lena Wiedenmann, die sich am linken Flügel unwiderstehlich durchsetzte und zum verdienten 0:1 einschob (53.). Das Tor des Tages gelang Maria Schimunek, die sich im Strafraum gegen zwei Gegenspielerinnen robust durchsetzte und mit einem Drehschuss die Kugel zum 0:2 ins Kreuzeck zimmerte (72.). Einen kaum zu verteidigenden schnellen Konter der Gästeelf schloss Lotta Edelmann zum 0:3 ab (74.). Das war die Entscheidung, denn die sattelfeste Anhauser Abwehr ließ keine Tormöglichkeiten der Heimelf mehr zu. Bei zwei Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz und vier Partien gegen direkte Konkurrenten aus dem Tabellenkeller, ist der nach der schwachen Vorrunde nicht mehr erwartete Klassenerhalt wieder in greifbare Nähe gerückt. (zer)

Bezirksoberliga

SC Biberbach – SC Athletik Nördlingen 1:1 (1:1). Die Biberbacherinnen kamen gegen den Abstiegskandidaten nicht über ein 1:1 hinaus. Das Spiel begann druckvoll und hektisch auf Seiten der Biberbacherinnen. Ein schneller Konter führte jedoch dazu, dass Athletik den 1:0-Führungstreffer mit einem Schuss über die aufgerückte Defensive der SCB-Damen erzielen konnten (22.). Nach dem Gegentreffer kamen die Gastgeber besser ins Spiel und erspielten sich durch Standards einige Torchancen, von denen Lena Haupt eine durch einen Distanzschuss verwerten konnte (40.). In einer von beiden Seiten aggressiv geführten zweiten Halbzeit, in der Jarasch die Gelb-Rote Karte sah (85.), konnte dann kein Torerfolg mehr gefeiert werden, wobei die Gäste mehr Chancen dazu aufwiesen.

Am heutigen Mittwoch (19 Uhr) kommt es nun in Erlingen zum Spitzenspiel gegen den direkten Verfolger FC Königsbrunn. (lh-)

CSC Batzenhofen – TSV Schwaben Augsburg II 2:1 (2:1). Das sie sich noch nicht aufgegeben haben, zeigten die CSC–Frauen im Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des TSV Schwaben. Die frühe Führung für die Gastgeberinnen erzielte Selina Reith (13.). Julia Mühldorfer verpasste das 2:0, als sie nach einem schönen Spielzug den Ball über das Tor setzte. Nach einer guten halben Stunde wurde der Druck der Schwaben-Elf immer größer und der CSC-Hintermannschaft gelang es mehrmals nicht den Ball entscheidend zu klären, so dass Melis Sahan zum Ausgleich traf (37.). Etwas glücklich dann die erneute Führung für die Heimelf nur fünf Minuten später. Julia Mühldorfer profitierte von einem kapitalen Fehlpass in der Gästeabwehr (42.). Nach dem Wechsel hatten die CSC-Girls mehrere gute Möglichkeiten, doch Selina Reith schoss knapp über das Tor und Julia Mühldorfer scheiterte am Pfosten. Die nun etwas nachlassenden Kräfte der Heimelf sorgten wieder für Möglichkeiten der Violetten. Doch die zweite Vertretung des Bayernligisten konnte keine der sich bietenden Chancen nutzen. Obwohl auch der CSC noch die eine oder andere Gelegenheit hatte alles klar zu machen. So lagen sich die CSC-Girls nach dem Schlusspfiff in den Armen, hatten sie sich doch die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben erhalten. (kajü)

Bezirksliga Nord

SV Baiershofen – TSV Sielenbach 3:1 (2:1). Mit drei wichtigen Punkten kommen die Grün-Weißen dem Ziel Klassenerhalt einen großen Schritt näher. Bereits nach 11 Minuten erzielte Julia Lauter das 1:0. In der 23 Minute nutzten die Gäste einen Abstimmungsfehler der Baiershofener Abwehr zum Ausgleich. Die Heimmannschaft spielte jedoch weiter zielstrebig nach vorne und Sonja Mayer traf zum 2:1-Halbzeitstand (33.). Nach der Pause übernahm der TSV Sielenbach immer mehr das Spielgeschehen. Sandra Eisenkolb erzielte nach einem Konter den 3:1-Endstand (57.). (am-)

Themen Folgen