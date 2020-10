00:02 Uhr

Aufsteiger steigt mit Doppelsieg ein

Zunächst unterstützte Vladimir Aab seine Kameraden am Boxenrand, dann sorgte er gegen den TTC Fortuna Passau für zwei Punkte im hinteren Paarkreuz zum 7:5-Sieg der SpVgg Westheim.

Zwei spannende Spiele mit unerwartetem Ausgang bescheren der SpVgg Westheim einen geglückten Saisonstart in der Verbandsoberliga Bayern

Gegen die Bundesligareserve des TTC Fortuna Passau holte sich Aufsteiger SpVgg Westheim mit einem 7:5-Sieg die ersten Punkte nach ihrer Rückkehr in die Tischtennis-Verbandsoberliga Bayern-Süd. Das ungewöhnliche Spielergebnis rührt daher, dass infolge des Corona-Hygienekonzepts bei Wettkämpfen keine Doppel gespielt, dafür aber in jedem Fall alle Einzel ausgetragen werden; also je zwei pro Spieler bei Sechser-Mannschaften.

Glück für Westheim, dass die mit Ausländern gespickten Passauer coronabedingt auf einen spielstarken Ungarn und einen weiteren Spieler nicht zurückgreifen konnten. Die noch jugendlichen Ersatzspieler waren dem mit Max Fabritius und Vladimir Aab besetzten hinteren Paarkreuz nicht gewachsen, so dass diese allein vier Siege einspielten. Aab ließ dabei den heimischen Anhang unnötig zittern. Während im vorderen Paarkreuz Bernhard Lindner gegen die höher eingeschätzten Gäste-Spitzenspieler zweimal das Nachsehen hatte, hielt Routinier Norbert Schölhorn dank einer klugen Taktik die Nummer 2 der Gäste überraschend in Schach und steuerte so einen wichtigen Punkt zum Gesamtsieg bei. Je ein Punktgewinn gelang im mittleren Paarkreuz auch Markus Vihl und Benedikt Kapinos.

Tags darauf ging es zu einem Sonntagabendspiel nach München zum Mitaufsteiger SpVgg Thalkirchen II. Westheim griff aus privaten und taktischen Gründen diesmal auf Alex Granovskiy und Philipp Österreicher statt auf Fabritius und Aab zurück. Dies sollte sich bewähren; denn Granovskiy gewann seine beiden Spiele in der Mitte jeweils im Entscheidungssatz 11:9. Und obgleich Österreicher hinten seine beiden Spiele jeweils unglücklich im fünften Satz 12:14 verlor, erwies er sich trotz Trainingsrückstand als wertvoller Aktivposten. Dass Lindner vorne beide Münchner Spitzenspieler niederrang, Vihl in der Mitte und Kapinos hinten beide Male punkteten, waren positive Überraschungen. Dadurch fielen diesmal die beiden Niederlagen von Schölhorn nicht ins Gewicht. Die Mannschaftsleistung zählt.

Mit neuer Zuversicht sieht das Westheimer Team der Partie am kommenden Samstag in Kolbermoor entgegen. Das Heimspiel gegen TSV Deggendorf, der mit drei Tschechen antritt, wurde Corona-bedingt verlegt. (jom-)

SpVgg Westheim - TTC Fortuna Passau II 7:5. Lindner - Kovacs R. 8:11, 11:7, 1:11, 11:8, 7:11; Schölhorn - Jancovics 9:11, 11:8, 8:11, 4:11; Vihl - Schaller 11:6, 8:11, 11:5, 11:7; Kapinos - Schröttner 10:12, 14:12, 11:7, 5:11, 11:8; Fabritius - Butz 12:10, 11:5, 11:8; Aab - Scholz 11:8, 7:11, 16:14, 8:11, 11:7; Lindner - Jankovics 9:11, 5:11, 13:15; Schölhorn - Kovacs R. 11:7, 12:10, 11:6; Vihl - Schröttner 9:11, 13:11, 8:11, 4:11; Kapinos - Schaller 6:11, 6:11, 10:12; Fabritius - Scholz 11:4, 11:8, 11:5; Aab - Butz 11:8, 8:11, 11:4, 11:6.

SpVgg Thalkirchen II - SpVgg Westheim 4:8. Prce - Schölhorn 11:5, 11:7, 11:8; Kapic - Lindner 8:11, 12:10, 7:11, 11:9, 9:11; Schmidt - Granovskiy 11:8, 7:11, 7:11, 11:6, 10:12; Walter - Vihl 5:11, 11:7, 11:6, 4:11, 2:11; Whyte - Kapinos 11:6, 10:12, 11:7, 6:11, 10:12; Schönweiß - Österreicher 8:11, 11:4, 11:6, 8:11, 14:12; Prce - Lindner 11:7, 6:11, 6:11, 3:11; Kapic - Schölhorn 11:7, 11:7, 10:12, 11:7; Schmidt - Vihl 5:11, 9:11, 8:11; Walter - Granovskiy 7:11, 11:5, 11:8, 8:11, 9:11; Whyte - Österreicher 8:11, 6:11, 11:6, 11:8, 14:12; Schönweiß - Kapinos 4:11, 11:1, 7:11, 9:11.

