Aus den USA an Bayerns Spitze

Fabio Kannler holt den bayerischen Titel über 100 Meter. Nach vier Medaillen in Augsburg jetzt deren sechs in Regensburg für Auerbacher Leichtathleten

Von Johann Kohler

Je zwei goldene und silberne Medaillen holten die Leichtathleten der SpVgg Auerbach/Streitheim vor Wochenfrist bei den bayerischen U20 -Meisterschaften in Augsburg. Deshalb entschlossen sie sich, auch bei der älteren Altersklasse, den U23-Meisterschaften zu starten. Mit einer goldenen, vier silbernen und einer bronzenen Meistermedaille, fiel die Bilanz für die Rothtaler mehr als in den kühnsten Träumen erwartet aus.

Bereits die zweite Saison in diesem Jahr absolviert der 22-jährige Fabio Kammler. Da er in den USA an einer Sportuniversität studiert, hatte er im Frühjahr in den Staaten bereits eine Saison und erzielte dort hervorragende Resultate. Diese reichten locker, um sich auch für die bayerischen Meisterschaften der Männer und U23 zu qualifizieren. Deshalb war er vor Wochenfrist nicht gerade glücklich, dass er beim 100 m Lauf gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe war und damit nur auf Rang sechs landete und auf den 200 m Lauf ganz verzichten musste. Jetzt in Regensburg schonte er sich noch im Vorlauf der 100 m in 11,20 Sekunden und schlug dann im Endlauf erbarmungslos in 10,91 Sek. zu und holte Gold und den Titel eines bayerischen Meisters.

Am zweiten Tag standen die 200 m auf dem Programm. Bereits im Vorlauf hatte es Kammler mit dem großen Favoriten Aleksander Askovic von der LG Augsburg zu tun. Der Augsburger war hier mit 21,58 noch klar vor Kammler der 22,19 Sek. verbuchen konnte. Doch da hatte Kammler in die Trickkiste gegriffen und schaltete im Finale den Turbo an. Er führte bis knapp vor dem Ziel vor Askovic, musste sich erst auf der Ziellinie mit 0,03 Sekunden Rückstand in 21,88 Sekunden geschlagen geben und holte Silber.

Julia Bschorr schließt die Lücke in der 4 x 100 Meter-Staffel

Für eine kleine Sensation sorgte auch die 4 x 100 m Staffel der weiblichen Jugend. Durch den Rücktritt von Sprinterin Sina Kemmerling fehlte dem in den letzten Jahren ungeschlagenem Staffelquartett in diesem Jahr die vierte Läuferin. So wurde Regensburg die Geburtsstadt einer neuen Staffel, denn Lothar Schmitt holte sich aus der Trainingsgruppe von Rebecca und Jan Jäger die 16-jährige Julia Bschorr. Und es klappte auf Anhieb, denn bereits beim ersten Start der Staffel lief sie mit den bisherigen Sprinterinnen Sophia Müller, Emily Schuster und Angela Stockert, eine mit 48,09 Sekunden hervorragende Zeit und Auerbach erkämpfte sich gegen namhafte Vereine die Silbermedaille und damit die Vizemeisterschaft.

Den gleichen Ausgang wie in Augsburg nahm das Kugelstoßen mit Angela Stockert und der U18-Weltmeisterin Selina Dantztler aus München. Dantzler siegte wieder mit 15,15 m, während sich Stockert nochmals steigern konnte und die vier Kilogramm schwere Kugel auf 13,12 m wuchtete und Silber holte. Die vierte Silbermedaille steuerte Sophia Müller über 200 m bei. Nach Gold vor einer Woche über 400 m in 55,63 Sekunden, war es diesmal ebenfalls Edelmetall in 25,12 Sekunden über die halbe Stadionrunde. Müller lief mit einer Wut im Bauch, denn hätte sie schon vor drei Wochen das Augsburger Ergebnis erzielt, wäre sie mit der deutschen Nationalmannschaft bei der U20 Europameisterschaft dabei gewesen. Doch statt in Europa, musste sie sich im 200 m-Endlauf der sechs besten Bayern, darunter auch ihre Vereinskameradinnen Emily Schuster und Angela Stockert, durchsetzen. Schuster holte nach Gold und Silber in Augsburg und Silber mit der Staffel hier Bronze in 25,23 Sekunden.

Nach einer durch eine Verletzung erzwungenen Laufpause startete Angela Stockert wieder und kam in 25,72 m auf den fünften Finalplatz, bei dem die Auerbacherinnen das halbe Starterfeld stellten. Sie stellte sogar eine neue Bestzeit auf. Ergebnisse für die Statistik lieferten noch Emily Schuster im Speerwurf mit, 37,91 m (Platz 7) und in M15 Johannes Möckl mit 12,93 über 100 m sowie Sarah Stadler (W14) mit 1,46 m im Hochsprung und 60 m Hürden in 13,79 Sekunden ab.

