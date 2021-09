FC Horgau kommt unter die Räder

Anpfiff zu beiden Spielhälften wurde jeweils verschlafen

In einem unterhaltsamen Spiel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten hatte letztlich der SV Wörnitzstein-Berg die bessere Chancenverwertung und gewann damit gegen den FC Horgau durchaus verdient mit 4:0. Die Kleeblätter stehen nun unmittelbar über dem Relegationsplatz und brauchen dringend Zählbares.

Die vielen Zuschauer in Donauwörth durften bereits früh jubeln, denn nach einem Blitzstart von Wörnitzstein durch ein Tor von Matthias Färber in der 3. Minute entwickelte sich ein munteres Hin und Her. Zunächst schienen die Gäste dem Ausgleich sehr nahe, als Beckert, Blochum mit einem Freistoß und Vogele aussichtsreich vergaben, ehe dann wieder die Heimmannschaft auf das nächste Tor drängte. Dennoch ging es zunächst mit dem 1:0 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit gelang Wörnitzstein dann erneut ein Blitzstart und Daniel Habersatter traf in der 47 Minute bereits zum 2:0. Auch im Anschluss an dieses Gegentor schafften es die Horgauer wieder den Druck zu erhöhen und sich diverse hochkarätige Chancen herausspielen. Zunächst verpasste Mayer eine flache Hereingabe und nur wenig später war es Markus Hefele nach einer Ecke, dessen Abschluss nur noch die Latte touchierte.

So sollte es an diesem Tag einfach nicht sein und es gelang schließlich dem SV immer wieder gefährliche Nadelstiche zu setzen und damit das Spiel für sich zu entscheiden. In der 67. Minute und 88. Minute gelang Alexander Musaeus der Doppelpack zur Entscheidung und die Wörnitzsteiner konnten sich ausgiebig von ihren zahlreichen Fans feiern lassen, während der FC Ho die dritte und diesmal hohe Niederlage verdauen muss. (tk-)

SV Wörnitzstein-Berg: Müller, Dietrich, Müller, Krez, Bschor, Schmidbaur, Schlüssel (25. Märtins), Steidle, Habersatter, Musaeus (89. Sturm), Färber (86. Dietrich).r

FC Horgau: Häberl, Petzold (73. Donderer), Severin Blochum, Hefele, Wieser, V. Blochum (46. Kirschner), Samouwel, Mayer, Simon Blochum (60. Martinek), Beckert (46. Maxi Vogele), Michael Vogele.

Tore: 1:0 Färber (3.), 2:0 Habersatter (47.), 3:0 Musaeus (67.), 4:0 Musaeus (88.). - Schiedsrichter: Birkmeir (Rohrenfels) - Zuschauer: 250.