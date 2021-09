Bezirksliga Nord

20:37 Uhr

Zum dritten Mal ohne Punkt und Torerfolg

Obwohl Torwart Alexander Schmid nur einen Treffer hinnehmen musste, verlor der SC Altenmünster in Affing.

Plus SC Altenmünster trägt nach 0:1 in Affing weiter die Rote Laterne

Zum dritten Mal in Folge verloren, zum dritten Mal nacheinander keinen eigenen Treffer erzielt – der SC Altenmünster macht derzeit in der Fußball-Bezirksliga Nord eine schwere Zeit durch. Dabei gab es bei der gestrigen 0:1-Niederlage im Nachholspiel beim FC Affing durchaus kleinere Lichtblicke. Vor allem in kämpferischer Hinsicht konnte der Tabellenletzte mit seiner Rumpfmannschaft durchaus überzeugen.

