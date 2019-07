00:05 Uhr

Das Schwitzen hat sich gelohnt

Gute Platzierungen für die Riegen des TSV Gersthofen

Bei fast schon tropischen Temperaturen fanden die Mannschaftswettkämpfe des Turngaus Augsburg in Mering statt. Insgesamt gingen fünf Mannschaften des TSV Gersthofen an den Start.

Trotz ein paar Unsicherheiten bei den für sie ungewohnten P-Übungen zeigten die 13-jährigen Xenia und Angelina Sommer, Beyca Celepci, Rebecca Stucke und Paula Nitsche starke Leistungen und erreichten den dritten Platz. Insbesondere am Sprung konnten sie voll und ganz überzeugen mit der mit Abstand besten Mannschaftswertung. Xenia Sommer verpasste mit dem dritten Platz in der Einzelwertung nur ganz knapp die Qualifikation für den Regionalentscheid.

Die neunjährigen Mädchen Elisa Hohenbichler und Mathilda Kirchgeßner wurden von den achtjährigen Paula Kalch, Paulina Wittmann und Emilia Müller unterstützt. Obwohl somit drei Mannschaftsmitglieder ein Jahr jünger waren, zeigten alle sehr gute Übungen und mussten sich nur den Dasingern geschlagen geben.

Die Achtjährigen Sofia und Melina Paulhartinger, Ejona Salihi und Emilia Burkhardt hatten nur eine Streichwertung, was die erhöhte Konzentration aller Turnerinnen erfordert. Da sie souverän ihre Trainingsleistung abrufen konnten, schafften sie den Sprung auf das Treppchen und konnten sich über den dritten Platz freuen. Emilia Burkhardt hatte in der Einzelwertung den drittbesten Sprung, in der Gesamtwertung befand sie sich auf dem zweiten Platz, Sofia Paulhartinger zeigte sogar die beste Balkenübung mit Platz fünf in der Einzelwertung.

Die jüngsten Gersthoferinnen Annabelle Ahl, Annika Schellenberg, Sophia Göldl, Antonia Day und Eva Kügler, die noch nicht so wettkampferfahren sind, mussten sich mit dem undankbaren vierten Platz zufriedengeben. Emma Bauerle, Jana Waldner und Jennifer März mussten krankheitsbedingt auf ihre Teamkollegin Hanna Schweitzer verzichten.

Unterstützt wurden die drei Mädels von der Dasingerin Corinna Oberndorfer in der Altersklasse der 10- bis 11-Jährigen. Obwohl sie gute Übungen zeigten, reichte es lediglich für Platz sechs, was unter anderem der fehlenden Streichwertung zuzuschreiben war. (bf-)

