vor 18 Min.

Ein Doppelsieg war der Dosenöffner zum Westheimer Sieg

SpVgg stürzt Tabellenführer und steckt jetzt mitten im Aufstiegsdreikampf. Sieben Mal ging es in den entscheidenden fünften Satz

In einem packenden, hochklassigen Derby gegen den Spitzenreiter der Verbandsliga Bayern Südwest SpVgg Thalkirchen II siegten die Tischtennis-Herren der SpVgg Westheim mit 9:6 vor der begeisterten Kulisse von gut 50 Zuschauern in der kleinen Turnhalle. Neuer Tabellenführer ist somit der TSV Schwabmünchen mit 18:4 Punkten vor Westheim mit 17:5 und Thalkirchen II mit 16:4 Punkten.

Türöffner zum Gesamtsieg war nach ausgeglichenem Start der Eingangsdoppel der knappe Fünfsatzsieg des Westheimer Dreierdoppels Vihl/Fabritius. Diese 2:1-Führung wurde bis zum Schluss hartnäckig verteidigt. Wie hart die Spiele umkämpft waren, zeigt die Tatsache, dass es sieben Mal in den entscheidenden fünften Satz ging, wobei letztlich die Münchener viermal gewannen.

Energieleistungen von Bernhard Lindner

Überragend waren die Spiele von Bernhard Lindner, der im vorderen Paarkreuz mit einer Energieleistung und sagenhaften Ballralleys die Nummer Eins der Gäste Ferry Kapic und das erst 15-jährige Jungtalent Edgar Walter bezwang. Norbert Schölhorn dagegen lief es nicht so gut wie gewohnt, sodass er sich gegen diese Beiden knapp geschlagen geben musste.

Umso wichtiger für den Erfolg der Heimmannschaft waren die deutliche Formsteigerung von Alex Granovskiy in der Mitte und hinten die starke Leistung von Vladimir Aab, die ihre beiden Siege relativ sicher ins Ziel brachten. Wechselhaft, aber im Soll war die schwungvolle Vorstellung von Markus Vihl mit einem Sieg aus seinen beiden schweren Einzeln.

Max Fabritius konnte letztlich froh sein, als er bei einer 7:2-Führung im Entscheidungssatz verpasste, den Sack zuzumachen, dass dank des abschließenden Sieges von Vladimir Aab der notwendige doppelte Punktgewinn nicht mehr in Gefahr geriet.

Am kommenden Samstag um 14 Uhr im Heimspiel gegen den TSV Dachau muss eine ebenso konzentrierte Leistung her, damit die Revanche für die schmerzliche 2:9-Pleite in der Vorrunde gelingen kann, um im Aufstiegsdreikampf weiter vorne dabei zu sein. (jom-)

SpVgg Westheim – SpVgg Thalkirchen II 9:6. Lindner/Granovskiy - Kapic/Schmidt 11:7, 11:6, 11:7; Schölhorn/Aab - Walter/Prce 11:13, 4:11, 6:14; Vihl/Fabritius - Whyte/Stursberg 10:12, 9:11, 11:4, 11:6, 11:9; Schölhorn - Walter 5.11, 11:7, 9:11, 11:9, 6:11; Lindner - Kapic 11:3, 6:11, 5:11, 13:11, 12:10; Vihl - Whyte 6:11, 9:11, 11:8, 11:3, 11:5; Granovskiy - Prze 11:9, 8:11, 11:7, 11:4; Fabritius - Stursberg 7:11, 9:11, 11:3, 6:11; Aab - Schmidt 11:7, 12:10, 11:6; Schölhorn - Kapic 9:11, 3:11, 11:9, 11:9, 8:11; Lindner - Walter 11:4, 12:10, 7:11, 11:5; Vihl - Prze 6:11, 11:9, 11:3, 6:11, 3:11; Granovskiy - Whyte 11:13, 11:9, 11:7, 11:6; Fabritius - Schmidt 4:11, 11:4, 4:11, 11:3, 8:11; Aab - Stursberg 8:11, 11:7, 11:5, 11:9.

