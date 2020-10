00:02 Uhr

Enttäuschung trotz des ersten Punktgewinns

Warum das 2:2 des SC Biberbach für Ärger sorgt. SSV Anhausen rutscht ab

Im elften Saisonspiel hat es endlich geklappt. Mit einem 2:2 gegen die SpVgg Deggendorf holten die Fußball-Frauen des SC Biberbach den ersten Punkt seit dem Aufstieg in der Landesliga Süd. Am Ammersee beden gegangen ist der SSV Anhausen, Nach der 1:2-Niederlage beim MTV Dießen schweben die Wenni-Schützlinge in Abstiegsgefahr.

(1:0). In Halbzeit eins entwickelte sich von Seiten der Gastgeberinnen ein munteres und offensives Spiel. Für das erste Tor sorgte dann aber eine Standardsituation: Selvije Maloku trat einen Eckball scharf auf das kurze Eck, dort wurde er von einer Deggendorferin ins eigene Netz befördert. Im direkten Gegenzug erzielten die Gäste mit ihrer ersten Torchance den Ausgleich (38.). Die Biberbacherinnen blieben am Drücker und erzwangen mit der schnellen Michele Perfetto einen Elfmeter, der von Larissa Jarasch verwandelt wurde (42.). In Halbzeit zwei wurden die Gastgeberinnen von Wind und Gegner in die eigene Hälfte gedrückt. Für den Treffer zum Unentschieden sollte dann nach der regulären Spielzeit eine kuriose Situation sorgen: Bei einem Einwurf für die Heimmannschaft nahm sich die Deggendorfer Spielerin einen anderen Ball und warf bei aufgerückter Biberbacher Defensive ein. Dass eine Spielerin des SCB noch beim Ball holen hinter der Bande war, sah der Schiedsrichter genauso wenig, wie dass die falsche Mannschaft eingeworfen hatte. So sorgte der erste Punktgewinn des SC Biberbach in der laufenden Saison nicht für Jubel sondern für Ärger und Enttäuschung. (scb-)

(0:1). Nach der Begegnung war SSV-Trainer Johann Wenni fassungslos, dass seine Mannschaft es irgendwie geschafft hatte dieses Spiel zu verlieren, da die Gäste über weite Strecken das dominierende Team waren. Die SSV-Frauen überzeugten mit einer Reihe von gelungenen Spielzügen, scheiterten vor dem gegnerischen Tor aber immer wieder mit Pech und Unvermögen. Dabei fing die Partie recht vielversprechend an, als Maria Schimunek zum 0:1 traf (9.). In der Folge verpassten es die Gäste ihre Überlegenheit in Zählbares umzumünzen. Dann kam es wie es kommen musste. Eine Unachtsamkeit der SSV-Abwehr nutzte Carolin Bader zum 1:1-Ausgleich (63.). Den SSV-Frauen war nicht einmal der eine Punkt vergönnt. Nach einen unnötigen Ballverlust im Mittelfeld war es Maria Breitenberger, die kurz vor Schluss den mehr als glücklichen 2:1-Siegtreffer für die Heimelf markierte (87.). Positiv für Anhausen war die Leistungssteigerung gegenüber der Vorwoche, allerdings müssen die herausgespielten Torchancen auch verwertet werden. (zer)

Bezirksliga Nord

(0:4). Gegen den Tabellenführer konnten die Grün-Weißen nichts ernten. Die erste Torchance durch Alina Meissners Lattentreffer konnten die Baiershofer verbuchen. Danach kam Sielenbach immer besser ins Spiel und im Zehn-Minuten-Takt fielen die Treffer. (ph-)

