Foret gelingt Überraschung

VfR holt gegen Bärenkeller drei wichtige Zähler im Abstiegskampf

In der Fußball-Kreisklasse-Nordwest erkämpfte sich Foret zu Hause einen wichtigen Dreier gegen Bärenkeller (3:2). Der TSV Steppach kam zu Hause gegen das Spitzenteam aus Emersacker zu einem 1:1-Remis.

(0:0). In der ersten Viertelstunde bestimmte der Tabellenführer aus Emersacker das Spiel, ohne sich jedoch Chancen zu erspielen. Je länger das Spiel dauerte, umso besser wurden die Sandbergkicker. Einen schönen Spielzug über Felix Simon konnte Maxi Weid leider nicht mit einem Tor vollenden. Mit dem Halbzeitpfiff dann fast die Führung für Steppach, Fabian Ringer setzte einen Freistoß an den Außenpfosten. In der zweiten Halbzeit dann die Rückkehr von Torjäger Leon Rössle (nach langer Verletzungspause), der gleich ordentlich Gas gab. Die beste Steppacher Phase endete dann mit dem Führungstreffer durch Leon Rössle. Er machte es besser als Fabian Ringer und setzte den Freistoß ins lange Eck. Zu diesem Zeitpunkt war die Führung völlig verdient. Leider musste man jetzt verletzungsbedingt drei Mal wechseln, der Spielfluss ging verloren und Emersacker kam zum Ausgleich durch Simon Ohneiser. In einer bis zum Schluss umkämpften Partie gab es eine gerechte Punkteteilung. Erwähnenswert ist auch die souveräne Leistung des Schiedsrichters Bernhard Maurer. (rch-)

(0:0). Ein hart umkämpftes Derby gab es für die knapp 100 Zuschauer zu sehen. In der ersten Halbzeit waren es vor allem die Gäste, die durch ihre klaren Größenvorteile immer wieder bei Standards gefährlich vor das Tor der Hausherren kamen. In der zweiten Halbzeit hatten die Gäste dann jedoch Glück, als ein klarer Handelfmeter für die Hausherren vom Schiedsrichter nicht gegeben wurde. Auf der anderen Seite hingegen kam es nach einem Foulspiel an Anil Zambak zum Pfiff, wodurch sich Zambak selbst die Gelegenheit nicht nehmen ließ und diesen zur 1:0-Führung versenkte (68.). Zehn Minuten vor Schluss konnte Maximilian Mayer dann nach einem schnell ausgeführten Einwurf den Ausgleich markieren (80.). Das ausgeglichene und ansonsten faire Spiel fand in der letzten Minute der Nachspielzeit jedoch durch mehrere sehr fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen einen sehr unrühmlichen Abschluss. Als alle Diedorfer darauf warteten, dass der Schiedsrichter den in der Mauer stehenden Leitershofer Dominik Wawra gemäß der neuen Regeländerung aus dieser herausbeordert, gab er stattdessen den Ball frei und Max Wieland konnte mit dem Schlusspfiff den noch nicht bereitgestellten Torhüter der Hausherren mit einem Schuss ins kurze Eck zum viel umjubelten 2:1-Siegtreffer überraschen (90.). Es kam zu massiven Protesten der Diedorfer, welche eine Kartenflut zur Folge hatte. Unter anderem Gelb-Rot gegen Tobias Janetschek. (bewe)

(0:1). Auch gegen den Tabellennachbarn gelang der SpVgg nicht der erhoffte Befreiungsschlag. Bereits in der 4. Minute hätte Martin Schnierle die Gäste in Führung bringen können. Besser machte er es in der 32. Minute und schloss zum 0:1 ab. Die hundertprozentige Ausgleichschance vergab kurz vor der Pause Michael Hemm. Mit seiner Direktabnahme im Fünfer scheiterte er am glänzend parierenden Gästekeeper Michael Weißhaupt. Das Niveau der Begegnung wurde auch in Hälfte zwei nicht besser. In der 59. Minute nahm Sebastian Grohmann Maß und erzielte aus 25 Metern mit dem 0:2 die Entscheidung. Kurz darauf bewahrte Heimgoalie Dominik Chytry die Heimelf noch vor einem weiteren Gegentor mit einer Glanztat gegen Kevin Pinar. – Zuschauer: 70. (mira)

(2:1). Beide Mannschaften begegneten sich zunächst auf Augenhöhe mit guten Torchancen auf beiden Seiten. In der 30. Minute konnten die Gäste zunächst in Führung gehen. Jedoch nur wenige Minuten später gelang der TSG der Ausgleich. Hardy Noak legte auf Emre Tufan, der das 1:1 erzielte. Kurz vor der Halbzeitpause schickte der Unparteiische Enis Pallana wegen eines unnötigen Fouls an der Mittellinie mit Gelb-Rot vom Platz. Dennoch erzielte Hardy Noak noch kurz vor der Pause das 2:1. In der zweiten Halbzeit konnte Stadtbergen die Führung lange halten. Trotz Überzahl gelang es Lukas Stohr erst in der 86. Minute, den Ausgleich zu erzielen. In den letzten Minuten kämpften beide Mannschaften um einen Führungstreffer. Trotz guter Torchancen gelang der jedoch keiner der beiden Mannschaften. – Zuschauer: 50. (sssg)

(1:1). Zu einem überraschenden, aber letztlich verdienten Heimerfolg kam der VfR Foret. Dabei hatten die Gäste den besseren Start und gingen nach 18 Minuten durch Matthias Lang in Führung. Zehn Minuten später konnte Foret schon zurückschlagen – Mehmet Er markierte den Ausgleich. Lukas Schmidt brachte in der 54. Minute die Gäste erneut in Führung. Doch statt sich aufzugeben, kämpfte sich die Heimelf zurück. Dogukan Ümmet gelang nur vier Minuten nach der Gästeführung der 2:2-Ausgleich. Der VfR spielte weiter auf Sieg und wurde zwei Minuten vor Spielende belohnt – Ahmet Sakarya schoss das viel umjubelte 3:2 für Foret. (AL)

(0:0). Das Duell der beiden Reserveteams endete mit 1:1. Nach einem ereignisarmen ersten Durchgang erwischte die Heimelf im zweiten Abschnitt den besseren Start. Madalin Husanu markierte nach einer knappen Stunde das 1:0. Lange sah Neusäß II wie der sichere Sieger aus, ehe zwei Minuten vor Spielende Konstatinos Morfakis noch einen Punkt sicherte. (AL)

