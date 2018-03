Heiße Rennen im Stangenwald

15:46 Uhr

Sie wird wieder vollen Einsatz in den Toren zeigen, um erneut den Titel der Landkreismeisterin zu erfahren: Kathrin Reich von der DJK Leitershofen.

Warum die Ski-Landkreismeisterschaften, ausgerichtet vom SWV Fischach, ein ein besonderes Flair erhalten sollen und wer die Favoriten sind

Von Reinhold Radloff

Bereits zum sechsten Mal richtet der SWV Fischach die Landkreismeisterschaft Ski alpin aus, diesmal am Samstag, 3. März. Dass er in diesem Jahr wieder die große Aufgabe übernahm, hat auch einen Grund: Der Verein feiert heuer sein 40-jähriges Bestehen. Deshalb wird er die Rennen auch etwas größer aufziehen.

Grundlegend ändern soll sich das Wetter am Samstag. Nach den knackigen Kältegraden der vergangenen Tage sind für den heutigen Samstag Plusgrade prognostiziert, auch in den Berwanger Bergen. Am Rastkopf werden dann ab 10 Uhr die Landkreismeisterschaften Ski alpin ausgetragen.

Ausrichter ist diesmal der SWV Fischach, der mit den Rennen sein 40-jähriges Bestehen feiert, natürlich mit etwas mehr Aufwand als sonst üblich. „Wir werden eine große Schneebar mit besonderen Getränken und natürlich Verpflegung haben, Musik für die gute Stimmung und eine große Geburtstagstorte“, so die Vorsitzende Theresia Wunderer, die sich mit ihrem Team auf die Titelkämpfe freut, auch wenn ihr Verein wohl keinen Landkreismeister stellen wird: „Einerseits brauchen wir unsere Leute in der Organisation, anderseits haben wir vor allem im männlichen Bereich derzeit keine Spitzenfahrer. Bei den Frauen können eventuell Sabrina und Alexandra Schmidt vorne mit reinfahren. Aber wir haben guten Rennfahrer-Nachwuchs. Auf den hoffen wir für die kommenden Jahre.“

Mehr Anmeldungen als im Vorjahr

Für die Titelkämpfe liegen über 140 Anmeldungen vor, etwas mehr als im Vorjahr, darunter zwölf Fahrer vom ausrichtenden Verein. Die meisten Starter stellt wie immer die DJK Leitershofen mit über 50 Fahrern. Mit dabei sind auch wieder die Landkreismeister von 2017, Kathrin Reich (DJK Leitershofen) und Andre Stimpfle (RG Wertachtal), die sich natürlich wieder Hoffnungen auf den Siegerpokal machen. Doch da wollen auch andere ein Wörtchen mitreden. Bei den Männern alle Stimpfle-Brüder und eventuell Sebastian Kaderk (DJK Leitershofen), bei den Frauen neben den Schmidt-Schwestern auch Sophia Meitinger und eventuell Amelie Vogg.

Pistenchef ist diesmal Christian Bamberger. Er wird einen für alle fahrbaren Kurs auf 500 Metern Länge mit 150 Meter Höhenunterschied stecken. Die Bambini haben nur einen verkürzten Kurs zu bewältigen. Chef im Wettkampfbüro und Rennleiter ist Edgar Brandl, für die Zeitnahme zeichnet Christian Angerer verantwortlich.

Als perfekt bezeichnete Theresia Wunderer die Schneeverhältnisse am Rennhang. „Auch wenn es tatsächlich am Samstag warm werden sollte, bekommen wir sicherlich keine Probleme, die Meisterschaft auf einer guten Piste durchzuführen.“

