Herbertshofen: Wie gewonnen, so zerronnen Lokalsport

Kreisklasse Nordwest:Unentschieden wird zur Niederlage

Wie gewonnen, so zerronnen. Den einen Punkt, den der TSV Herbertshofen zum Auftakt der Fußball-Kreisklasse Nordwest am 12. August mit dem 2:2 kurz vor Schluss beim SV Ehingen-Ortlfingen noch gerettet hat, müssen die Lechtaler wieder abgeben. Wegen unzulässigem Spielereinsatz wird die Partie mit 2:0 für den SV Ehingen gewertet. Zusätzlich erhält der TSV Herbertshofen eine Geldstrafe in Höhe von 150 Euro.

„Gut, dass es nur ein Punkt war“, beweist Rainer Otto, der Abteilungsleiter des TSV Herbertshofen, Gelgenhumor. Er hatte den elektronischen Spielbericht erstellt und beim Blick auf den Spielerpass von Michael Geib als Freigabedatum den 28. Juni gelesen. Überlesen hatte er, dass dies nur für Freundschaftsspiele galt. Nachdem vom TSV Mühlhausen noch keine Freigabe erfolgt war, war Geib für Pflichtspiele bis 1. November gesperrt. „Da habe ich nicht aufgepasst“, nimmt Otto die Schuld auf sich.

Gleich am nächsten Tag wurden die Ablöseforderungen mit dem TSV Mühlhausen beglichen, sodass Michael Geib bereits am 15. August spielberechtigt war. „Da hätte man ja auch einmal telefonieren können“, ärgert sich Rainer Otto über die ganze Angelegenheit fast mehr als über den verlorenen Punkt. (oli)

