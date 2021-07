Gelingt Cosmos Aystetten der nächste Kraftakt?

Plus Der SV Cosmos Aystetten muss am Samstag beim Ex-Bayernligisten FC Kempten antreten. Gelingt den Kickern dieses Mal ein weniger nervenaufreibender Auftritt?

Für die Zuschauer war es ein Spektakel, für die Nerven des Trainers eine Zerreißprobe. Die Rede ist vom 5:4-Sieg des SV Cosmos Aystetten gegen den FC Memmingen II am vergangenen Mittwoch. „Normalerweise sollte man nach einem 5:1-Vorsprung eigentlich meinen, die Sache wäre erledigt“, blickt Marco Löring zurück. Doch die starken Memminger gaben sich nicht geschlagen und ließen die Cosmos-Anhänger noch einmal richtig zittern. Ob es so ein Auf und ab auch im Auswärtsspiel beim FC Kempten (Samstag, 14.30 Uhr) geben wird?