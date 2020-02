vor 7 Min.

Lokalmatadore schaffen es ins Finale

Zwei Tage Spitzensport beim 2. dbc-Cup des TC Rot-Weiß Gersthofen. Warum Topfavorit Hannes Wagner dabei in einer anderen Liga spielt

Die zahlreichen tennisbegeisterten Zuschauer kamen vergangenes Wochenende beim 2. dbc Cup in der Halle des TC Rot-Weiß Gersthofen voll auf ihre Kosten. Sowohl im Damen- als auch im Herrenfeld waren ausnahmslos deutsche Ranglisten-Spielerinnen und -Spieler am Start.

Die Bilanz aus Sicht der Gersthofer und Augsburger Lokalmatadoren war insgesamt positiv. Luisa Schruff vom TC Rot-Weiß Gersthofen hatte Pech bei der Auslosung und musste gleich in Runde eins gegen die topgesetzte spätere Siegerin Adriana Rajkovic ran und war wie erwartet chancenlos.

Tom Bittner, der 15-jährige Gersthofer Landesligaspieler, hatte auch Lospech. Sein Erstrundengegner Philipp Dittmer sagte kurzfristig ab und so musste Tom in seinem ersten Spiel auch gleich gegen den Topgesetzten und späteren Sieger Hannes Wagner ran. Bittner schlug sich sehr achtbar, er hätte sogar beinahe Satz zwei gewonnen. Am Ende unterlag er mit 1:6, 5:7.

Sara Yigin vom TC Schießgraben gewann in Runde 1 gegen Alicia Kloos aus Memmingen, schied dann aber in Runde 2 gegen Michaela Niedermeier vom GW Luitpoldpark aus.

Ähnlich erging es Niklas Geßlein vom TC Friedberg, er gewann sein erstes Match gegen Zino Preis vom TEC Waldau und unterlag dann dem 2. gesetzten Marcel Stickroth aus Regensburg.

Die größte Überraschung des Turniers war die erst 13-jährige Isabella Lettieri aus Bayreuth, die in ihrer Altersklasse Nr. 1 in Bayern und Nr. 6 in Deutschland ist. Sie gewann ihre beiden Spiele jeweils glatt in zwei Sätzen und erreichte völlig unerwartet das Halbfinale. Dort war jedoch ihre Gegnerin Adriana Rajkovic noch eine Nummer zu groß für sie.

Das spannendste und hochklassigste Match entwickelte sich im Finale der Damen. Beide Finalistinnen erreichten das Endspiel ohne Satzverlust. Nach mehr als zwei Stunden konnte schließlich die leicht favorisierte Topgesetzte Adriana Rajkovic ihren ersten Matchball gegen die Lokalmatadorin Maria Schneider vom TC Schwaben Augsburg zum 6:3, 2:6, 6:3 verwandeln.

Bei den Herren spielte der Topfavorit Hannes Wagner vom TC Schießgraben Augsburg, Nr. 34 der Deutschen Rangliste, wie erwartet in einer eigenen Liga. Obwohl mit Marcel Stickroth aus Regensburg, Michael Weindl aus Ismaning, Nico Hornitschek aus Reutlingen und Yvo Panak aus Manching vier weitere deutsche Top-100-Spieler am Start waren, spielte sich Wagner souverän ohne Satzverlust bis ins Finale. Und auch dort ließ er seinem Gegenüber Michael Weindl, immerhin Nr. 68 dt. Rangliste, keine Chance. Nach nicht einmal einer Stunde hieß es 6:1, 6:4 für Wagner, der seiner Favoritenrolle damit voll gerecht wurde und sich über den Siegerscheck in Höhe von 700 Euro freuen durfte. (wijo)

