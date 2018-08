vor 17 Min.

Neffs Freistoß bringt den Ausgleich Lokalsport

Kreisliga Augsburg:Margertshausen und Westheim 2:2

Im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga Augsburg trennten sich Aufsteiger SSV Margertshausen und die SpVgg Westheim vor 120 Zuschauern mit 2:2 (1:1).

Schon die ersten zehn Minuten waren ein Spiegelbild der gesamten Partie. Westheim dominierte, schnürte die Gastgeber in der eigenen Hälfte ein, aber bereits der erste Konter führte in der 9. Minute zur 1:0-Führung des SSV. Daniel Hafner spielte seine Schnelligkeit auf der linken Seite aus, passte zur Mitte und dort schob Markus Kranzfelder ein. Westheim ließ sich dadurch nicht beeindrucken und schon fünf Minuten später war es Marco Spengler, der einen Stellungsfehler in der SSV-Abwehr souverän zum 1:1-Ausgleich nutzte.

Nach der Pause hätte Marco Spengler die Gäste in Führung bringen können, doch Chris Egge und Thomas Wunn verdarben ihm die Chance. Der SSV kam in der Folge besser ins Spiel, ohne klare Chancen herauszuspielen. Diese hatten die Gäste, doch mehr als ein Abseitstreffer von Patrick Fendt und ein gefährlicher Kopfball von Patrick Höfele sprang dabei nicht heraus. Die Schlussphase war nichts für schwache Nerven. Zunächst war es Patrick Höfele, der die SpVgg in der 80. inute in Führung brachte. Aber diesmal setzte der SSV nach und Daniel Neff rettete mit einem glänzend verwandelten Freistoß aus 25 Metern zum 2:2-Ausgleich einen Punkt für den SSV. (id)

