vor 23 Min.

SpVgg Westheim zieht durchwachsene Bilanz Lokalsport

Die Verbandsoberliga Bayern ist so ausgeglichen und stark wie noch nie

Nach Abschluss der Vorrunde der Saison 2018/19 steht das Bayernligateam der SpVgg Westheim auf dem Abstiegs-Relegationsplatz 8 mit 7:11 Punkten vor DJK SB Landshut (6:12) und TSV Königsbrunn (3:15). Dass in dieser Liga fast jeder jeden schlagen kann, sieht man daran, dass die Westheimer von den neun Spielen fünfmal Remis spielten, dreimal verloren und ausgerechnet den Halbzeitmeister TV Dillingen 9:6 besiegten.

Im vorderen Paarkreuz konnte zwar Westheims Ass Bernhard Lindner gegen überaus starke, meist ausländische Spitzenspieler halbwegs mithalten (Bilanz 6:10), Youngster Markus Vihl hingegen war auf Rang zwei erwartungsgemäß überfordert. Da im mittleren Paarkreuz Routinier Norbert Schölhorn zu alter Form zurückfand und deutlich positiv abschnitt (12:5), muss er in der Rückrunde seinen Platz mit Vihl tauschen. Alex Granovskiy erzielte in der Mitte mit 8:9 ebenso eine in etwa ausgeglichene Bilanz wie hinten Philipp Österreicher (5:5) und Benedikt Kapinos (8:6). Max Fabritius erreichte nur 4:9. Spannung in der Rückrunde ist jedenfalls garantiert; denn das Ringen zur Vermeidung eines Abstiegsplatzes wird eine harte Konkurrenz.

Nach einem Fehlstart in den beiden ersten Spielen hat sich die SpVgg Westheim II als Aufsteiger in die Bezirksoberliga an das Niveau der Liga gewöhnt und nimmt mit 7:11 Punkten den sechsten Rang ein. Besonders die Nummer 1 Vladimir Aab empfiehlt sich mit der besten Bilanz der Liga (16:2) auch als künftiger Kandidat für das Bayernligateam. Neuzugang Max Koslowski von der DJK Noris Nürnberg erwies sich als Verstärkung. Christian Dirr, vom SV Gablingen gekommen, erspielte in der Mitte eine Bilanz von 9:7. Auch Mannschaftsführer Hans Pelz baut langsam seinen Trainingsrückstand ab. Da das Team mit Fabritius künftig einen Stammspieler der ersten Mannschaft im Bedarfsfall einsetzen kann, ist dem Team vor den Spielen gegen die Mitkonkurrenten zur Vermeidung des Abstiegs nicht bange.

Die 3. Mannschaft gehört in der Bezirksklasse A mit 12:8 Punkten auf Rang vier zum Vorderfeld der Tabelle. Carl Willis zählt mit einer Bilanz von 13:3 zu den besten Spielern der Liga.

Überraschend Tabellenführer in der Jungen-Bezirksklasse B ist das Westheimer Quintett Jakob Schacher, Noah Fraas, Benjamin Wohlfarth, Romy Steffen (13:1) und Moritz Feller, obwohl alle altersmäßig noch der Schülerklasse angehören. Zweifellos Früchte der Trainertätigkeit von Profitrainerin Valentina Kaprova. Unter ihren Fittichen trainieren zur Zeit über 20 Kinder der Grundschule Westheim einmal in der Woche. (jom-)

