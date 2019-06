00:03 Uhr

Stadtberger holen den Mannschaftspokal

Zahlreiche Starter aus dem Augsburger Land beim Vergleichskampf im Freibad in Donauwörth

Wie in den vergangenen Jahren nahmen Schwimmer der TSG Stadtbergen am Klub-Vergleichskampf in Donauwörth teil. Auch Athleten des TSV Gersthofen gingen an den Start.

Mit einem 27-köpfigen Team wollten die Stadtberger Schwimmer in der Gesamtwertung wieder einen der vorderen Plätze belegen. In den Vorjahren waren die Stadtberger immer unter den ersten fünf Teams platziert. Im Vorjahr gelang Platz drei. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung schafften die TSG-Aktiven zum ersten Mal, den riesigen Mannschaftspokal mit nach Stadtbergen zu nehmen. Am Ende waren es elf Punkte, die den Stadtbergern vor dem SV Augsburg und der Bezirksauswahl Mittelfranken zum Sieg reichten.

Der Grundstein für diesen Erfolg wurde durch die zahlreichen gemeldeten Staffeln gelegt. Insgesamt starteten die TSG-Aktiven in neun Staffeln. Katharina Jawny, Sebastian Link und Franziska Kolb konnten in ihrer Altersklasse die punktbeste Leistung erzielen und einen kleinen Pokal gewinnen. Erfolgreichste Einzelstarterin der TSG war Franziska Kolb. Sie war bei allen sechs Einzelrennen auf dem Podest. Davon allein fünfmal ganz oben.

Bei den Männern gelang es Julian Taylor, sich gleich über zwei Strecken für die bayerischen Meisterschaften Mitte Juli in Würzburg zu qualifizieren. Damit fährt die TSG erstmals seit Jahren wieder mit drei Aktiven (Katharina Jawny, Franziska Kolb und Julian Taylor) zur diesjährigen Bayerischen.

Für die diesjährigen schwäbischen Meisterschaften auf der 50-Meter-Bahn Anfang Juli in Kempten qualifizierten sich 20 TSG-Schwimmer. Am meisten Durchhaltevermögen bei den sechs Gersthofer Schwimmern zeigte Marco Hübler (Jahrgang 2009), der insgesamt fünfmal ins Wasser sprang. Belohnt wurde er dafür mit einer Silbermedaille über 50 Meter Schmetterling. Nur ganz knapp verpasste er die Bronzemedaille über 50 Meter Rücken, Freistil und Brust. Die gleichaltrige Jennifer März startete über 50 Meter Rücken und Brust, wobei sie für ihren zweiten Start mit Bronze ausgezeichnet wurde. Der jüngste Vereinsschwimmer, Rafael Kosik, startete über 50 Meter Rücken, Brust, Freistil und Schmetterling und durfte sich ebenfalls über einen dritten Platz für seinen Schmetterlingslauf freuen. Noah Carlos Crosby (Jahrgang 2006) sprang ebenfalls viermal ins Wasser und belegte über 100 Meter Brust und Freistil jeweils Platz fünf. Die gleichaltrige Jasmin Hübler erkämpfte sich bei drei Starts zwei Podestplätze: In ihrer Paradedisziplin Schmetterling ließ sie die Konkurrenz hinter sich und holte Gold über 100 Meter. Außerdem landete sie über 100 Meter Rücken auf dem dritten Platz.

Die Vereinsälteste, Kaja Bohlken (Jahrgang 2000), belegte ebenfalls einen dritten Platz über 200 Meter Lagen und einen fünften über 100 Meter Rücken. (AL)

