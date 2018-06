Wie Tennis beim Nachwuchs wieder punktet

vor 40 Min.

Ein Turnier in Leitershofen zeigt, wie der früheren Boom-Sportart neues Leben eingehaucht werden soll

Von Tobias Karrer

Sowohl Nele Riesner als auch Tatjana Topic sind in den ersten Minuten nach dem Auftakt des „Hellblaurosa Kids-Cup“ in Leitershofen ein wenig niedergeschlagen. Beide haben ihr erstes Spiel in der Altersklasse U10 verloren, verarbeiten die Niederlage aber schnell.

Bei Tatjana war es besonders knapp. „Das gehört aber dazu“, sagt die Neunjährige und ihre Teamkollegin nickt zustimmend. Nele spielt schon seit etwa zwei Jahren Tennis, Einzelstunden hat sie seit einem Jahr. Am besten gefalle es ihr „den anderen die Bälle um die Ohren zu hauen“, sagt sie und lacht. Auch alles andere am Tennis mache ihr Spaß, sagt Nele. Ihre Freundin Tatjana, die seit knapp einem Jahr Tennis spielt, stimmt zu.

Der „Hellblaurosa Kids Cup“ findet in diesem Jahr schon zum dritten Mal statt und ist eine kleine Erfolgsgeschichte. Tennis-Abteilungsleiter beim TSV Leitershofen, Eugen Frey, erklärt: „Anfangs war das Turnier nur vereinsintern.“ Im zweiten Jahr habe die Abteilung dann auch Spieler aus den umliegenden Dörfern eingeladen. In diesem Jahr ist der Cup zum ersten Mal Teil des offiziellen Turnierkalenders des bayerischen Tennis Verbandes. Auch deshalb treten in diesem Jahr insgesamt 66 Kinder in den Altersklassen U7 bis U10 an. Die Teilnehmer kämen von „hinter München und sogar aus Nürnberg“, erklärt Frey.

Tennis scheint bei Kindern also noch immer sehr beliebt zu sein. Obwohl die Zeiten von Steffi Graf und Boris Becker mittlerweile vorbei sind, freut sich auch die Abteilung in Leitershofen über immer mehr Zulauf.

Ein Selbstläufer sei die Jugendarbeit allerdings nicht, betont Eugen Frey. In unterschiedlichen Aktionen habe sich der Verein im Laufe der vergangenen Jahre in den Schulen vorgestellt, Kinder zu Schnuppertrainings eingeladen. „Natürlich immer in der Hoffnung, dass sie dabei bleiben“, sagt der Abteilungsleiter. In der Jugendarbeit komme es auf das Engagement der Freiwilligen und auf Kontinuität an, betont er.

Zudem wurde der Sport kindgerechter. Yannick Paul ist Tennistrainer beim TC Augsburg und unterstützt seine Schützlinge bei dem Turnier. „Die Trainingsmethoden und das Spiel für die Kinder haben sich verändert“, sagt er. Kinder unter acht Jahren spielen bei offiziellen Turnieren auf einem Feld, das nur etwa ein Viertel der normalen Größe hat.

Nele und Tatjana spielen auf dem Midcourt, dass etwa halb so groß ist, wie ein Standard-Tennisfeld. Außerdem habe man Schläger und Bälle „an die Spielstärke und das Alter der Kinder angepasst“, erklärt Paul. Die Verbesserungen durch die Umstellung sind auch bei dem Turnier offensichtlich. „Das sieht schon richtig nach Tennis aus“, freut sich Sponsor Stefan Leimer

Beim TSV Leitershofen hilft außerdem die Förderung, die Leimer dem Verein zukommen lässt. Er ist Gründer des Onlineshops „hellblaurosa“ und setzt sich für die Jugendarbeit im Tennisverein ein. Denn die „beträchtliche Summe“, die der Unternehmer dem Verein zur Verfügung stellt, nutzt die Tennisabteilung vor allem um Kindertraining auch im Winter möglich zu machen. „Hallenabos in Fremdhallen sind zusätzlich zu den Trainerstunden teuer“, erklärt Frey. Durch Leimers Unterstützung kann der Verein die Eltern im Winter entlasten.

Stefan Leimer selbst geht es darum, Kinder für den Sport zu begeistern. Er spielt selbst Tennis und sagt: „Ich will Tennis als Sportart aufleben lassen, es zugänglicher machen.“ Die Zeiten von Steffi Graf und Boris Becker seien aber vorbei, sagt auch er. Aber es gibt neue Vorbilder. Nele Riesner ist Fan der deutschen Spitzenspielerin Angelique Kerber. „Ich schneide alle Artikel über sie aus der Zeitung aus, sie ist ein Vorbild für mich.“

Nele versucht, so viele Tennisspiele wie möglich im Fernsehen zu sehen. Das aber ist im Zeichen von Pay-TV längst nicht mehr so einfach wie zu den Zeiten von Boris Becker und Steffi Graf.

