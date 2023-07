Altenmünster

Löwen-Legenden machen beim SC Altenmünster das Dutzend voll

Plus Warum das Ergebnis beim Jubiläumsspiel zum 75. Geburtstag des SC Altenmünster gegen die „Oldies“ des TSV 1860 München Nebensache war.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Der Storch, der über dem Altenmünsterer Sportgelände kreiste, wird wohl nicht schlecht gestaunt haben. Weit über 500 Zuschauende wollten am Donnerstagabend zum Auftakt der 75-Jahr-feier des SC Altenmünster das Spiel ihrer ehemaligen Fußball-Größen gegen die Löwen-Legenden des TSV 1860 München sehen. „Was für ein wunderbarer Abend“, freute sich nach dem Schlusspfiff nicht nur der ehemalige Trainer Roger Kindler, der nach 20 Jahren an ehemalige Wirkungsstätte zurückgekehrt war. „Dass so viele Ehemalige gekommen sind, beweist die Verbundenheit zu diesem Verein. Jetzt werden wir noch das eine oder andere Bierchen trinken und Einnerungen austauschen.“ Das Ergebnis betrachtete Kindler als absolut zweitrangig, soll jedoch nicht verschwiegen werden. Mit 12:3 machten die Löwen-Legenden am Ende das Dutzend voll.

Die ehemaligen Kicker des TSV 1860 München hatten aber auch eine Reihe von prominenten Spielern im Aufgebot. Angeführt von Gábor Király, dem ungarische Rekordnationaltorhüter, der über 700 Spiele in der ersten und zweiten Bundesliga, der Premier League und der Nationalmannschaft absolviert hat. Dabei hielt der Mann, dessen Markenzeichen die graue Schlabberhose ist, unter anderem für Hertha BSC, Crystal Palace, Aston Villa, FC Burnley, TSV 1860 München und den FC Fulham den Kasten sauber. In Altenmünster musste er das Leder sogar gegen die hinter seinem Tor sitzenden Kinder behaupten. „Danke, dass du gekommen bist“, freute sich Wolfgang Fendt, der als ehemaliger Zeugwart und Busfahrer des TSV 1860 München dieses Spiel möglich gemacht hatte.

