Antreiber Lucas Mayer will mit Volldampf in die Play-Offs

Plus Warum Lucas Mayer und die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen wieder Hoffnung schöpfen dürfen. Der Spielmacher spricht im Interview über sein großes Vorbild.

Während für die Verantwortlichen des Basketball-Zweitligisten BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen seit letztem Wochenende das Saisonziel Klassenerhalt praktisch erreicht ist, sind die Spieler weiterhin heiß auf mehr. Auch Lucas Mayer hat das Erreichen der Play-Off Runde noch nicht aufgegeben. „Die Chancen stehen nicht schlecht. Wir müssen den Schwung aus dem Karlsruhe-Spiel mitnehmen“, blickt der Spielmacher der Kangaroos vor dem Heimspiel gegen die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer (Samstag, 19.30 Uhr, Sporthalle Stadtbergen) auf den 94:90-Auswärtserfolg zurück.