Klare Niederlage für die Kangaroos

Die Zweitliga-Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen sind bei den Fraport Skyliners chancenlos.

Nach zwei Siegen in Folge musste die BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen in der 2. Basketball Bundesliga am Samstagabend wieder eine Niederlage hinnehmen. Bei den Fraport Skyliners Juniors verlor man am Ende verdient mit 78:100 (36:42).

Die personellen Hiobsbotschaften bei den Kangaroos rissen auch vor diesem Spiel nicht ab. Zwar kehrten Nino Tomic und Mario Hack-Vazquez aufs Spielfeld zurück, dafür mussten sich Jannik Westermeir (krank) und Nico Lagerman (verletzt) abmelden.

Frankfurt hatte alle Doppellizenzspieler aus der Bundesliga aufgeboten und erwischte mit 11:0 den besseren Start. Zwar kämpften sich die Gäste auf 15:18 (8.) heran, um aber mit einem weiteren 1:10-Lauf zum ersten Viertel einen 16:28-Rückstand hinnehmen zu müssen. Es fehlte den Kangaroos nicht an Einsatz und Kampf, man versuchte alles, verkürzte wieder auf 34:39 und hatte bei nur sechs Zählern Rückstand zur Pause zumindest noch eine kleine Chance.

Immerhin hatte man die letzten beiden Siege auch erst in der zweiten Spielhälfte sichergestellt. Dieses Mal kam es aber anders, die Hessen, die seit Mitte Januar ungeschlagen sind, agierten weiter höchst konzentriert und dominierten das dritte Viertel fast nach Belieben. Sie provozierten viele Turnovers und erzielten in dieser Periode 30 Punkte in zehn Minuten. Das war dann doch zu viel für die wackeren Leitershofer, demzufolge war die Partie dann beim 72:53 auch bereits entschieden.

Danach zogen die Skyliners weiter davon, die BG zeigte aber Moral und reduzierte zum Ende der Partie den Rückstand noch ein wenig. Die Leitershofer hielten den neunten Tabellenplatz mit zwei Punkten Vorsprung auf die Konkurrenten Ulm und Karlsruhe. Das Erreichen des achten und eigentlich letzten Play-Off Platzes dürfte nun schwierig werden. Sollten die insolvente Team aus Hanau aber keine Play-Offs mehr spielen dürfen, würde eben der neunte Tabellenplatz noch für das Erreichen der Saisonverlängerung genügen. Vor dem nächsten Heimspiel am Samstag gegen den BBC Coburg ist also weiterhin für Spannung gesorgt. (asan)

BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen: Hack Vazquez (11), Pal (18), Topalovic (5), Mayer (18), Londene (13), Kaufeld (4), Tumbasevic, Martin (2), Tomic (7).