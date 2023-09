SSV Anhausen kassiert das erste Gegentor

Plus Der Landesliga-Absteiger SSV Anhausen setzt sich an die Spitze der Bezirksoberliga. Zwei Spielerinnen zeichnen für alle Tore im Bezirksliga-Derby verantwortlich.

Mit einem 2:1-Sieg beim FC Loppenhausen übernahm Landesliga-Absteiger SSV Anhausen die Tabellenführung in der Frauenfußball-Bezirksoberliga. Aufsteiger CSC Batzenhofen musste indes in seinem zweiten Spiel mit 1:3 gegen den TSV Buchenberg die erste Niederlage hinnehmen. Im Landkreisderby der Bezirksliga besiegte der SV Thierhaupten den SV Baiershofen mit 3:2.

Im Augsburger Landkreisderby am nächsten Samstag um 16 Uhr gegen den CSC Batzenhofen-Hirblingen geht es für die SSV-Frauen im Anhauser Waldstadion nun darum die Tabellenführung zu festigen. (zer)