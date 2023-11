Bucharts Tor reicht TSV Gersthofen zum Sieg

Plus Glücklicher 1:0-Erfolg des TSV Gersthofen beim VfR Jettingen.

Mit 0:6 verlor der VfR Jettingen zuletzt gegen Neuburg auf heimischem Rasen. Da war Wiedergutmachung angesagt. Gegen den TSV Gersthofen wollte die Truppe von Konrad Nöhbauer ein anderes Gesicht zeigen. Auch der TSV Gersthofen wollte die jüngste Niederlage in Wörnitzstein vergessen machen. Dies gelang mit einem 1:0-Sieg.

Die Partie vor etwa 100 Zuschauerinnen und Zuschauern begann wenig spektakulär. Beide Teams warteten ab, spielten kompakt und setzten auf Kontermöglichkeiten. Den ersten Torschuss gab es durch Fabian Findler vom VfR Jettingen (18.). Wenige Minuten später die zweite Torannäherung durch Daniel Heidenberger mit einem Kopfball.