Fußball

18.11.2023

Cosmos Aystetten kann den Weg frei machen

Plus Der SV Cosmos Aystetten könnte mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen den SV Egg an der Günz einen großen Schritt in Richtung Landesliga gehen.

Seit zwölf Spielen ist der SV Cosmos Aystetten in der Fußball-Bezirksliga Süd ungeschlagen. Daraus resultiert inzwischen ein Vorsprung von sechs Punkten auf den FC Thalhofen und den SV Egg an der Günz, den kommenden Gegner im Spitzenspiel am Sonntag (Anpfiff 14 Uhr). Mit einem Sieg könnten die Cosmonauten einen Riesenschritt in Richtung Landesliga machen – auch wenn Spielertrainer Patrick Wurm noch abwiegelt: „Die Saison ist noch lang. Aber mit einem Dreier könnten wir schon sehr entspannt in die Winterpause gehen.“. Die Serie des SV Cosmos Aystetten ist wirklich imposant. Zehn Siege und zwei Unentschieden konnte die Truppe seit dem 20. August verzeichnen. Da gab es die letzte Niederlage, ein 1:3 in Ottobeuren, über das man sich noch heute ärgert. Zwei Wochen vorher kassierte man eine 1:4-Klatsche beim SV Egg an der Günz.

Dreifacher Torschütze war seinerzeit Torsten Schuhwerk. Eben jener Schuhwerk verschoss zuletzt beim 1:1 gegen den FC Thalhofen in der 90. Minute einen Handelfmeter. Zuvor verloren die Allgäuer 1:4 beim Aufsteiger SpVgg Langerringen und verspielten einen 2:0-Vorsprung gegen den TSV Babenhausen (Endstand 2:2). Während die Aystetter mit vier Siegen in Serie bestens drauf sind, scheinen sich die Egger mit lediglich zwei Punkten aus den jüngsten drei Spielen in einer kleinen Krise zu befinden.

