Die Revanche ist nicht geglückt

Der TSV Gersthofen bringt im Landkreisderby gegen den FC Horgau einen zweimaligen Zwei-Tore-Vorsprung nicht ins Ziel.

Dass man in der Vorrunde bei der 3:4-Niederlage beim FC Horgau das schlechteste Spiel der damals noch jungen Saison abgeliefert hatte, wurmte den TSV Gersthofen immer noch. Deshalb waren die Schwarz-Gelben im Landkreisderby der Fußball-Bezirksliga Nord auf Revanche aus. Doch dieses Vorhaben ist trotz eines Blitzstarts nicht geglückt. Am Ende trennten sich die beiden Kontrahenten im letzten Spiel des Jahres mit einem 3:3-Unentschieden.

Hoch motivierte legte der TSV Gersthofen los. Bis sich die Gäste ohne ihre beiden etatmäßigen Außenverteidiger Severin Blochum und Tobias Kirschner formiert und an den Kunstrasen gewöhnt hatten, stand es schon 2:0. Gänzlich ohne Gegenwehr konnten Admir Omerbegovic (8.) und Aykut Atay (9.) innerhalb von 100 Sekunden fast von derselben Stelle aus rund 16 Metern abziehen. Ein Blitzstart nach Maß, der eigentlich Ruhe in die Aktionen der Hausherren hätte bringen müssen. Doch so wirklich brachten sie das Spiel nicht unter Kontrolle. Ganz im Gegenteil: Der erste Angriff des FC Horgau bedeutete den glücklichen Anschlusstreffer. Nach einem Angriff über Valentin Blochum setzte Omar Samouwel den Ball zunächst den Pfosten, von dort sprang das Spielgerät an den Rücken von TSV-Torhüter Niklas Gordy und dann zum 2:1 ins Netz (25.).

Garstig wie der einsetzende Schneeregen

Die Gäste zeigten sich plötzlich garstig wie der einsetzende Schneeregen. Valentin Blochum scheiterte mit einem Freistoß an Gordy (39.). Im Gegenzug stellte der TSV Gersthofen jedoch den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Eine Maßflanke von Oktay Yavuz köpfte Aykut Atay zum 3:1 ein. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff landete ein Kopfball von Kevin Nagler an der Querlatte.

In der zweiten Halbzeit wurde zwar das Wetter etwas besser, das Spiel aber verflachte. Nach einer Stunde hätte Aivin Emini alles klar machen können, doch er setzte das Leder über den Kasten. So kam der FC Horgau immer stärker auf. Vor allem nach Standardsituationen. Bei einem Freistoß von Valentin Blochum zögerte Gersthofens Schlussmann, so dass Fabian Tögel gleich zweimal die Gelegenheit zum Kopfball bekam. Der zweite Versuch saß zum 3:2 (63.). In der 70. Minute wurde eine Ecke von Valentin Blochum ungenügend verteidigt und Leon Rößle jagte das Leder zum 3:3 in die Maschen. In der Schlussphase hatten Arthur Mayer ( Horgau) und Jermaine Meilinger (Gersthofen) jeweils noch die Möglichkeit zum Siegtreffer. Doch der Lucky Punch blieb verwehrt.

TSV Gersthofen: Gordy – Lippe, Gai, Muminovic, Rosner – Oktay Yavuz (88. Tjarks), Ruppenstein – Atay, Okan Yavuz, Omerbegovic (64. Buchart) – Emini (70. Meilinger).

FC Horgau: Häberl – Nagler (46. Rößle), Schmid, Hefele (70. Reitmeier), Herr – Mayer – Samouwel, Meitinger, Tögel, V. Blochum – Vogele (90.+1 Martinek).

Tore: 1:0 Omerbegovic (8.), 2:0 Atay (9.), 2:1 Samouwel (25.), 3:1 Atay (40.), 3:2 Tögel (63.), 3:3 Rößle (70.). - Schiedsrichter: Alexander Maier (Augsburg). – Zuschauer: 30.