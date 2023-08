Diedorf rettet im Derby gegen Anhausen spät einen Punkt

Der TSV Diedorf gleicht im Derby gegen den SSV Anhausen kurz vor Schluss aus. Die Gäste spielen trotz früher Führung auch im dritten Spiel unentschieden.

Der TSV Diedorf und der SSV Anhausen haben sich am Sonntag im Derby in der Kreisliga Augsburg 1:1 getrennt. Die Gäste gingen bereits nach wenigen Minuten in Führung und sahen kurz vor Schluss wie der Sieger aus – bis Diedorf doch noch traf. Nach zehn Jahren, in denen man sich durch Auf- und Abstiege immer wieder aus dem Weg gegangen war, kam es nun endlich zum lange erwarteten Derby zwischen dem TSV Diedorf und dem SSV Anhausen. In der Diedorfer Startelf stand zudem mit Julian Dreßler der Sohn des ehemaligen Anhauser Trainers Sören Dreßler, der den SSV in der letzten Saison gerade noch vor dem Abstieg gerettet hatte.

Nach sieben Minuten machten die Hausherren dann in Form eines unnötigen Fehlpasses ein erstes Gastgeschenk, Moritz Mies sagte Dankeschön und versenkte das Leder aus 20 Metern zur Führung für die Anhauser. Danach übernahmen die Gastgeber aber das Kommando über die Partie und erspielten sich einige gute Torchancen. Florian Thalmeier verfehlte das Anhauser Tor in der 14. Minute nur knapp und auch Maximilian Mayer tauchte gefährlich vor Maximilian Wiedemann im SSV-Kasten auf.

Maximilian Mayer war es dann auch, der die beste Möglichkeit zum Ausgleich nach 39 Minuten auf dem Fuß hatte, doch wieder war Maximilian Wiedemann schnell unten und verhinderte den Einschlag. Zwei Minuten später wäre aber auch er gegen einen Schuss von Mayer machtlos gewesen, doch Joschka Lackner kratzte den Ball noch von der Linie und sicherte die knappe Pausenführung.

Schiedsrichter nimmt Elfmeter zurück - Köllmer trifft zum Ausgleich

Die Gäste aus Anhausen kamen besser aus der Kabine aber schon nach wenigen Minuten häuften sich wieder Abspielfehler und Unkonzentriertheiten auf beiden Seiten. Die Partie wurde jetzt wohl auch aufgrund des schwer bespielbaren Rasens immer schwächer. Strafraumszenen waren Mangelware und so kam die bisher beste Kombination des TSV Diedorf eher überraschend. Endlich einmal wurde über die Flügel gespielt und Tobias Schneider scheiterte nach einem präzisen Zuspiel am Anhauser Schlussmann Maximilian Wiedemann.

In der 81. Minute zeigte der Schiedsrichter dann zur Überraschung aller Beteiligten auf den Elfmeterpunkt, doch nach einer kurzen Besprechung mit seinem Linienrichter nahm er den Strafstoß für Diedorf berechtigterweise wieder zurück. In der 89. Minute gelang dem eingewechselten Andre Köllmer der hochverdiente Ausgleich für den TSV Diedorf, nachdem man wieder über die Flügel zum Erfolg gekommen war.

Einen Sieger hatte diese Partie nicht verdient. Während Aufsteiger Diedorf nach drei Spielen nun zwei Punkte auf dem Konto hat, hat Anhausen alle drei Saisonspiele unentschieden gespielt.

TSV Diedorf: Menacher; Grimbacher, Ott, Wöhrl, Dreßler, Mayer, Sönnichsen, Hamid, Janetschek, Schneider, Thalmeir (Eser, Zimmermann, Köllmer, Micheler)

SSV Anhausen: Wiedemann; Degendorfer, Hofmann, Lackner, Maletzke, Wenni, Kos, Schimunek, Wieser, Mies, Scheppach (Grondinger, Kraus, Woodcock, Micheler, Sitka)

Tore: 0:1 Mies (7.), 1:1 Köllmer (89.). - Schiedsrichter: Ehring (Griesbeckerzell). - Zuschauer: 150.