Ein Torjäger meldet sich zurück

Die zweite Niederlage im zweiten Testspiel musste der Bezirksligist TSV Dinkelscherben hinnehmen. Im Derby gegen den TSV Ziemetshausen unterlag man einem weiteren Kreisligisten 1:2. Beim SC Altenmünster meldete sich Torjäger Patrick Pecher mit fünf Treffern beim 9:0 gegen die SG Adelsried/TSV Welden II zurück. 14 Treffer kassierten die beiden Mannschaften des TSV Neusäß. Die Kreisliga-Truppe verlor 0:5 gegen den SC Bubesheim, die Reserve (A-Klasse) 0:9 gegen den TSV Kriegshaber.

