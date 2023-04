Fußball

29.04.2023

Ein Verteidiger, der alles wegbügelt

Plus Jonas Micheler kämpft mit seinen zwei älteren Brüdern beim TSV Fischach um den Klassenerhalt. Warum er ein großer Fan vom Weizenkarussell ist und welchen Traum er sich als Hobbyfotograf erfüllen möchte.

Der Innenverteidiger des TSV Fischach, Jonas Micheler, steht im Abstiegskampf in der Kreisklasse Süd vor einer wichtigen Partie gegen den FSV Wehringen (So, 15 Uhr). Der 23-jährige Eventmanager, der in seinem Team nur „Joni“ genannt wird, trägt seine gesamte Karriere schon das Trikot des TSV und feierte dort auch seinen größten Erfolg. „Der Aufstieg in die Kreisklasse vor zwei Jahren, das war einfach eine geile Saison“, sagt der gebürtige Aretsrieder. Seine zwei älteren Brüder gehen mit ihm jedes Wochenende auf Punktejagd - für Micheler ein großer Vorteil. „Man kennt seine Stärken und Schwächen, für mich hat das einen großen Push-Faktor“. Wenn er nicht auf dem Platz steht gibt er sich beim Fotografieren seiner kreativen Seite hin - sein größter Traum: eine eigene „Location“ für Hochzeitsfotografie.

1. FCA oder FCB?

