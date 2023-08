Fußball

21:55 Uhr

Gersthofen unterliegt Hollenbach nach 83 Minuten in Unterzahl

Plus Der TSV Gersthofen unterliegt dem TSV Hollenbach 1:3 - nachdem er fast das ganze Spiel mit einem Mann weniger gespielt hat.

Der TSV Gersthofen rutscht immer tiefer in die Krise. Gegen den TSV Hollenbach unterlagen die Lechstädter am Freitagabend 1:3 - nachdem sie fast die komplette Spielzeit in Unterzahl gespielt hatten. Mit einem Mann weniger schlug sich der Landesliga-Absteiger zwar wacker, am Ende stand allerdings die vierte Niederlage in Folge.

Das Spiel hatte gerade erst begonnen, da sehnte der eine oder andere Gersthofer vermutlich schon den Schlusspfiff herbei. Zwar setzte Christian Vogel mit einem Schuss ans Außennetz früh eine erste Duftmarke (2.), im Anschluss nahm das Unheil allerdings seinen Lauf. Michael Hildmann kam an der Außenlinie deutlich zu spät und bekam von Schiedsrichter Lukas Nartschick dafür eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe aufgebrummt. Doch damit nicht genug. Kapitän Okan Yavuz rutschte für Hildmann in die Innenverteidigung und musste kurz darauf ins Laufduell mit Werner Meyer. Yavuz brachte seinen Gegner als letzter Mann zu Fall - und sah glatt Rot (7.). Damit musste Gersthofen die restlichen 83 Minuten in Unterzahl spielen.

