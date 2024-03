Fußball

23.03.2024

Gersthofer Frühlingsgefühle

Plus Der TSV Gersthofen macht die unerwartete Auftaktpleite in Hollenbach mit einem 3:1-Sieg gegen den VfR Neuburg wett. Warum Fabian Bühler der auffälligste Spieler war.

Von Oliver Reiser

Es war ein erster, lauer Frühlingsabend, an dem auch der TSV Gersthofen Frühlingsgefühle entwickelte. Mit einem 3:1-Sieg gegen den VfR Neuburg ließ der Nord-Bezirksligist die Auftaktpleite des Fußball-Jahres beim TSV Hollenbach vergessen.

„Wir waren alle konsterniert, die Funktionäre, die Spieler“, konnte sich Abteilungsleiter Rico Kornisch noch immer keinen Reim auf die schwache Vorstellung machen. Gegen den VfR Neuburg war jedoch von Anfang zu sehen, dass man diesen Betriebsunfall korrigieren wollte. Nachdem Torhüter Mihael Potnar mit Unsicherheiten zunächst zweimal dafür sorgte, dass die Gersthofer Fans die Luft anhielten, landete der erste Standard dann im Gästetor. Eine Ecke von Admir Omerbegovic köpfte Florian Gai am langen Pfosten wieder zurück und Adnan Muminovic war in einer Spielertraube zusammen mit Yunus Erdal am Ball und der lag zum 1:0 im Netz (22.). So langsam kam in dem intensiv und mit vielen Zweikämpfen geführten Match ein bisschen Struktur ins Spiel. Fabian Bühler hatte das 2:0 auf dem Fuß, traf jedoch VfR-Torhüter Nils Lahn so am Kopf, so dass dieser benommen liegen blieb (32.). Auf Neuburger Seite sorgte hauptsächlich Maximilian Christl für Gefahr. Potnar (42.) und Gai (45.) verhinderten Schlimmeres.

