11.12.2023

Grün-Weiß Baiershofen hat einen neuen Trainer gefunden

Plus Der neue kickende Coach des West2-Kreisklassisten wechselt vom äußersten Osten in den äußersten Westen des Landkreises Augsburg.

Der SV Grün-Weiß Baiershofen hat einen neuen Trainer gefunden. Nur wenige Tage, nachdem man sich im beiderseitigen Einvernehmen nach dreieinhalb Jahren von Rainer Junghanns getrennt hat, konnte der Verein aus dem Landkreis Augsburg, der in der Kreisklasse West 2 im Fußball-Kreis Donau an den Start geht, einen neuen Mann auf der Kommandobrücke präsentieren. Der wechselt vom äußersten Osten des Landkreises in den äußersten Westen.

Dominik Bröll war nämlich zuletzt beim Nordwest-Kreisklassisten SV Thierhaupten auf der Ostseite des Lechs engagiert. Dort musste der 37-Jährige Ende November nach der 0:5-Pleite beim VfR Foret nach nur zehn Spielen seinen Hut nehmen, nachdem es wohl zwischen seinen und den Vorstellungen des Vereins, der im unteren Viertel der Tabelle dümpelt, Diskrepanzen gegeben hatte. Für den SVT war Dominik Bröll in zehn Spielen sieben Mal erfolgreich.

