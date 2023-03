Im Halbfinale endet die Reise des SV Ehingen

Plus Der Kreisklassist SV Ehingen/Ortlfingen scheitert im Totopokal vor der Rekordkulisse von 300 Zuschauern. Es gibt noch einen Sieger.

Die erfolgreichste Pokalsaison des SV Ehingen/Ortlfingen endet nach einer denkbar knappen 0:1-Niederlage gegen die gastgebende SpVgg Deiningen im Halbfinale des Totopokals auf Donau-Kreisebene. 300 Zuschauer sorgten für eine Rekordkulisse beim Duell der beiden Kreisklassisten.

Schon am Vortag zeichnete sich ab, dass Ehingen auf seinen Spielertrainer und Toptorschützen Reinhold Armbrust krankheitsbedingt verzichten muss. Patrick Sellner war am Sonntag alleinverantwortlich an der Seitenlinie und er fand die richtigen Worte. Der Tabellenvierte der Kreisklasse Nord II begann hochmotiviert und so entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein intensiver aber jederzeit fairer Pokalfight. Beide Mannschaften bemühten sich um eine spielerische Linie, klare Torchancen blieben aber auf beiden Seiten Mangelware.

In der 35 Minute forderten die zahlreichen Ehinger Anhänger, die mit mit zwei Fanbussen angereist waren, einen Elfmeter. Chris Birthelmer wurde vom Gästekeeper risikoreich im Strafraum attackiert. Der Schiedsrichter sah aber kein elfmeterreifes Vergehen.

Gleich nach der Pause hatte die Heimelf etwas Oberwasser und setzte sich zunächst im Strafraum des SV E/O fest. Die Drangphase überstanden die Gäste und konnten in der Mitte der zweiten Hälfte drei hochkarätige Chancen verzeichnen. Doch den Ehinger Angreifern versagten vor dem Deininger Schlussmann die Nerven. Und so kam es, wie es kommen musste. Nach einer zu kurz abgewehrten Ecke hielt Florian Preiß von der Strafraumkante drauf und unter der Querlatte schlug der Ball unhaltbar im Ehinger Tor ein. Zwar versuchten die Gäste alles, doch die Angriffsbemühungen waren in der Schlussphase zu überhastet.

Erlös geht an leukämiekrankes Mädchen

So darf nun die SpVgg Deiningen am 1. Mai das Pokalfinale des Donaukreises gegen den Bezirksligisten VfR Jettingen bestreiten. Für den SV Ehingen geht es bereits am Sonntag mit dem Derby beim SV Wortelstetten weiter. Neben der SpVgg Deiningen gab es am Sonntag noch einen weiteren Sieger: Beide Vereine einigten sich im Vorfeld, dass die Erlöse aus den Zuschauereinnahmen der Familie eines an Leukämie erkrankten Mädchens zu Gute kommen. – Zuschauer: 300. (müra)

SpVgg Deiningen: Hahn, Meyr (59. Hof), Bühlmeier, Kaiser, Chlebisz, Jais (65. Jackwerth), Bosch (58. Betzler), Betzler, Welchner (70. Lemmermeyer), Preiß (86. Löflad), Chlebisz .

SV Ehingen/Ortlfingen: Grohall, Stettberger, Birthelmer (75. Hirschbeck), Reiser, Behringer (57. Sedlacek), Besser, Schmidbaur, Aust, Meitinger (65. Berchtenbreiter), Kottmair, Leser.

Tor: 1:0 Preiß (82.). - Schiedsrichter: Bauer - Zuschauer: 300.