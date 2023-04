Fußball

15.04.2023

Minimalisten des TSV Dinkelscherben wollen nachlegen

In den letzten beiden Spielen genügte dem TSV Dinkelscherben jeweils ein Treffer, um drei Punkte einzufahren. Hier erzielt Dominik Mayrock das „goldene Tor“ beim 1:0-Sieg in Kissing. Foto: Sebastian Richly

Plus Zwei 1:0-Siege haben den TSV Dinkelscherben vor dem Heimspiel gegen den FC Heimertingen in eine komfortable Ausgangslage gebracht.

Artikel anhören Shape

Eigentlich ist der TSV Dinkelscherben nicht für Minimalisten-Fußball bekannt. In der vergangenen Kreisliga-Saison erzielten die Lila-Weißen stolze 119 Treffer und auch eine Liga höher fallen bei Partien mit TSV-Beteiligung fast vier Tore im Schnitt. Die zwei 1:0-Siege an Ostern passen da nicht wirklich ins Bild – vor dem Heimspiel gegen den FC Heimertingen (Anpfiff 15 Uhr) hat man sich dadurch aber in eine komfortable Ausgangslage gebracht.

„Wir spielen nur noch mit einer Sturmspitze und stehen in der Abwehr mittlerweile deutlich stabiler“, erklärt Dinkelscherbens Coach Michael Finkel, der mit seinen Trainerkollegen Harald Fürst und Phillip Schmid seit der Winterpause auf ein 4-2-3-1-System setzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen