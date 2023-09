Mit einem Viererpack den ersten Saisonsieg eingetütet

Plus Florian Thalmeir sorgt beim TSV Diedorf für einen Urknall. 300 Zuschauer bei einem A-Klassen-Spiel.

Florian Thalmeier ( TSV Diedorf)

Nach drei Unentschieden und einer Niederlage gab es für Kreisliga-Aufsteiger TSV Diedorf den ersten Sieg. „Mann des Tages“ beim 4:1-Erfolg gegen den ASV Hiltenfingen war Florian Thalmeir, der alle vier Treffer für seine Mannschaft erzielte. Der 21-Jährige. der vor der Saison 2022/23 vom Lokalrivalen SSV Anhausen kam, konnte in der abgelaufenen Spielrunde sieben Treffer zur Meisterschaft in der Kreisklasse Nordwest beisteuern. Mit insgesamt fünf Treffern ist er auf dem besten Weg, diese Marke zu übertreffen.