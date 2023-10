„Selbstkritik und mehr Galligkeit wäre angebracht“

Plus Dominik Koch, der Trainer des SSV Anhausen, spricht über die Hintergründe des verkorksten Saisonstarts.

Hallo Herr Koch! Neun Spiele sind in der Kreisliga Augsburg nun schon absolviert und der SSV Anhausen ist noch immer ohne Sieg. Was ist da los?

Dominik Koch: Da gibt es drei Komponenten. Zum einen konnten wir in den bisherigen 13 Spielen, die wir absolviert haben, noch nicht einmal mit der Aufstellung antreten, die wir eigentlich haben wollten. Neben Verletzungen und Krankheiten waren auch Urlaube ein brutales Thema. So etwas habe ich noch nie erlebt. Da fehlen natürlich die Automatismen und auch die Grundfitness.