Fußball-Nachlese

17.10.2023

Vier Kicker bejubeln jeweils drei Treffer, einer trifft sechsmal

Plus Der Pechvogel des Tages sieht als Unbeteiligter Gelb und wird deshalb vom Platz gestellt.

SPIELER DES TAGES

Fareed Lawal ( TSV Herbertshofen)

Zum zweiten Mal in Folge kommt der Spieler des Tages von einer Mannschaft, die den bisher ungeschlagenen TSV Lützelburg geschlagen hat. Diesmal gelang dies dem TSV Herbertshofen. Matchwinner beim 5:3-Erfolg in diesem Spiel der A-Klasse Nordwest war Fareed Lawal, der drei Treffern zum Dreier beisteuerte. Erst vor Beginn dieser Saison war der 20-Jährige vom SV Thierhaupten, wo er in 18 Spielen neun Tore erzielt hatte, über den Lech gekommen. Beim TSV Herbertshofen hat der Angreifer in acht Spielen nun schon fünf Buden gemacht.

