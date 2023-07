Neusässer Stadtmeisterschaft endet mit Eklat

Plus Nach rassistischen Beleidigungen geht der TSV Neusäß im Finale gegen den TSV Täfertingen vorzeitig vom Platz.

„Bis auf die letzten fünf Minuten war es ein großartiges Turnier“, konstatierte Bürgermeister Rochard Greiner bei der Siegerehrung der Neusässer Stadtmeisterschaft im Fußball auf dem Sportgelände des SV Ottmarshausen. Doch dann kam es zum Eklat. Nachdem sich der Neusässer Spieler Nelson Wongo von einem Täfertinger Akteur rassistisch beleidigt fühlte, scharte er seine Mannschaftskameraden um sich. Nach kurzer Besprechung verließ der TSV Neusäß geschlossen das Spielfeld, was eine gewisse Ratlosigkeit hinterließ.

„Der Fußball hat eigentlich die große Aufgabe, Menschen aller Kulturen zusammenzuführen“, sagt Bürgermeister Greiner in der etwas peinlichen Situation. Er appellierte an alle Beteiligten: „Unsere Gesellschaft muss aufpassen, dass wir nicht zu empfindlich werden und uns hinterher immer wieder die Hand geben.“