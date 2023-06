Fußball

23.06.2023

Noch drei Angreifer für Cosmos Aystetten

Aus der Kreisklasse in die Bezirksliga: Tobias Ullmann wechselt vom SV Thierhaupten zum SV Cosmos Aystetten. Foto: Oliver Reider

Plus Bezirksligist SV Cosmos Aystetten bastelt am Kader für die neue Saison und hatte nur neun Tage Pause.

Nur neun Tage nach dem letzten Relegationsspiel beim TV Erkheim haben die Fußballer des SV Cosmos Aystetten die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen. Bereits am vergangenen Dienstag versammelten Spielertrainer Patrick Wurm, der beim Süd-Bezirksligisten weiterhin das Sagen haben wird, und Co-Trainer Thomas Paschek ihre Kicker wieder um sich. Am Samstag, 15 Uhr, steht das erste Testspiel beim TSV Wertingen auf dem Programm. Höhepunkt der Vorbereitung ist das Spiel gegen den Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg am 1. Juli.

„Alle sind geblieben“, freut sich Sportdirektor Zlatan Mijailovic, dass die komplette Mannschaft trotz des verpassten Landesliga-Aufstiegs gehalten werden konnte. Kurz danach wurden einige doch stark von der Konkurrenz umworben.

