11.04.2023

TSV Dinkelscherben mit voller Osterausbeute

Plus Beim 1:0 des TSV Dinkelscherben in Kissing ist Torhüter Lukas Kania erneut der Matchwinner.

Für den TSV Dinkelscherben hätte der Doppelspieltag an Ostern kaum besser laufen können: Vier Tage nach dem 1:0-Sieg gegen den TSV Ziemetshausen setzten sich die Lila-Weißen auch im Auswärtsspiel beim Kissinger SC hauchdünn mit 1:0 durch. Der goldene Treffer fiel diesmal nicht vom Elfmeterpunkt, sondern per direktem Freistoß.

Die Partie am Ostermontag begann umkämpft, nach einer frühen Abtastphase nahm die Partie spätestens ab der 15. Minute an Fahrt auf. Die erste Chance für die Hausherren hatte Lukas Siebert, der den Ball am linken Pfosten vorbeispitzelte (17.). Nur wenige Minuten später gelang Dinkelscherben jedoch der Führungstreffer: Elias Sirch wurde an der Strafraumgrenze gefoult, den fälligen Freistoß nagelte Dominik Mayrock zum 1:0 in den linken Winkel - ein sehr sehenswerter Tor (23.).

