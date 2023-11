TSV Dinkelscherben zum dritten Mal in Folge punktlos

Unnötige 0:2-Niederlage des TSV Dinkelscherben beim SV Türkgücü Königsbrunn.

Eine absolut vermeidbare Niederlage muss Der TSV Dinkelscherben nach dem 0:2 gegen Türkgücü Königsbrunn verschmerzen. Im ersten Spiel der Rückrunde der Fußball-Bezirksliga Süd dominierte man zwar über weite Strecken das Spielgeschehen, allerdings brachte man in der Offensive nichts Zählbares zustande und in der Defensive fabrizierte man gegen Ende der Partie zwei folgenschwere Abstimmungsfehler.

Mit einem Sieg hätten die Finkel/Fürst-Schützlinge mit Türkgücü punktgleich ziehen können, doch nun müssen sie die Königsbrunner in der Tabelle davonziehen lassen und geraten selbst unter Druck, da einige dahinterliegenden Mannschaften punkteten.

In den ersten 30 Minuten gab es eigentlich gar keine Zweifel, dass die Lila-Weißen das Spiel verlieren könnten. Nach sieben Zeigerumdrehungen verlängerte Thomas Kubina einen Holand-Freistoß per Kopf ans Aluminium und Julian Kastner fand mit einem tollen Schuss von der Strafraumkante in Heimkeeper Parlak seinen Meister (30.). Königsbrunn fand so gut wie gar nicht statt und erst durch die Einwechslung von Ebrima Sanyang (25.) kamen die Hausherren zu etwas mehr Offensivaktionen. Einen Eckball köpfte Sanyang knapp über den Kasten (33.).

Nach einer torlosen ersten Halbzeit egalisierten sich die Teams auch anfangs des zweiten Durchgangs. Es wäre vermutlich eine typische Nullnummer geworden, wenn es nicht in der 71. Spielminute nach einem langen Ball zu einem Abstimmungsfehler in der TSV-Defensive gekommen wäre und Ebrima Sanyang überraschend an den Ball kam und Gästekeeper Kania mit einem geschickten Lupfer zur 1:0-Führung überwand. Und ehe sich die Lila-Weißen von dem plötzlichen Rückstand erholen konnten, stand es auch schon 2:0: Denn bei einem Einwurf leistete sich die Hintermannschaft abermals eine Unstimmigkeit und Yenal Strauß schlenzte das Leder überlegt ins lange Eck (75.).

In der Nachspielzeit kamen die Gäste dann zwar noch durch Thomas Kubina und Benedikt Fürst zu ihren zwei größten Chancen, doch am Ergebnis änderte sich nichts mehr. Aufgrund der unnötigen Niederlage und der Punktlos-Serie von drei Spielen traten die Dinkelscherbener Spieler und Fans ziemlich frustriert die Heimreise an. (mahr)

SV Türkgücü Königsbrunn: Parlak, Özkan, Aydoan, Karaduman (88. Kücük), Miller, Strauß, Akkurt (68. Keller), Nesterow (25. Sanyang), Lang, Tok (59. Sadadi), Nam

TSV Dinkelscherben: Kania, Holand, Hörtensteiner, Singl, Wiener, Memaj (84. B.Fürst), Mößner, Sirch (61. Avci), Kubina, Julian Kastner (84. Josef Kastner), Motzet

Tore: 1:0 Sanyang (71.), 2:0 Strauß (75.), - Schiedsrichter: Tim Bruckner (Waltenhofen). - Zuschauer: 90.