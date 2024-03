TSV Meitingen leistet sich zu viele Schnitzer

Zwei Rückpässe bringen die Lechtaler gegen Hollenbach aus dem Rhythmus. Am Ende steht eine 1:2-Pleite.

Bei klassischem Aprilwetter im März verlor der TSV Meitingen trotz schneller Führung seine Linie und letztlich auch durch einen groben Abwehrschnitzer zurecht das Spiel gegen den TSV Hollenbach mit 1:2.

Die Buja-Brückner-Schützlinge begannen couragiert und druckvoll nach vorne spielend. So entstand auch die 1:0-Führung durch Matthias Heckel, der den Ball einfach und unhaltbar ins lange Eck schlenzte (6.). Es sah alles nach einem guten Spiel für die Hausherren aus, bis es dem Meitinger Torhüter Niklas Schmitt auf holprigen Rasen beinahe so erging, wie in der Bundesliga dem Heidenheimer Torhüter Kevin Müller. Der Unterschied war, dass der Ball neben das Tor rollte. Einmal ist keinmal dachte sich Emanuel Zach in der 15. Spielminute und spielte den Ball wieder zu Schmitt und abermals hüpft der Ball über seinen Fuß. In letzter Not konnte er selber den Lapsus wieder gut machen.

Ab diesem Zeitpunkt kamen die Schwarz-Weißen irgendwie nicht mehr in den Spielfluss. Hollenbach war präsenter und erarbeiteten sich einen Freistoß, der gut geschlagen zum Ausgleich führte. Werner Meyer spitzelte den Langen Ball an Schmitt vorbei ins Tor (28.).

In Halbzeit zwei war es vielleicht dem wechselnden Wetter mit Regen, Sonne oder Schneegraupel geschuldet, dass bei beiden Mannschaften nicht mehr viel gelingen sollte. Einzig Erwähnendes war die 10-Minuten Strafe von Raphael Mahler in der 55. Spielminute, die die Lechtaler schadlos überstanden. Die Hollenbacher waren in der zweiten Hälfte die bissigere und clevere Mannschaft und räumten im Mittelfeld ziemlich jeden Angriffsversuch der Meitinger auf. Als sich herauskristallisierte, es könne das klassische Unentschieden Spiel sein, unterlief Manuel Zach ein fataler Schnitzer. Er spielte in der Vorwärtsbewegung den Ball in die Füße des treffsicheren Meyer. Dieser machte sich in der 71. Minute auf und davon, ließ Schmitt wiederum keine Chance und netzte zum Siegtreffer ins Lange Eck ein.

Die Schwarz-Weißen hatten nichts mehr auf Lager, um den Ausgleich noch erzielen zu können. (vraz)

TSV Meitingen: Schmitt, Chouiloulidis (46. Hummel), Zach, Mahler (67. Heider), Heckel (76. Kewitz), Berisha, Deppner, Erhard (46. Winkler), Fritsch, Meir, Bobinger (61. Falch)

TSV Hollenbach: Hartmann, Knauer, Kaltenstadler, Zweckbronner (43. Fischer), Leser, Higl, Greifenegger (93. Witzenberger), Bichlmeier, Meyer, Ruisinger, Schäfer (64. Zach)

Tore: 1:0 Heckel (6.), 1:1 Meyer (28.), 1:2 Meyer (71.). - Schiedsrichter: Bienert (Fischach) - Zuschauer: 190