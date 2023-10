Fußball

30.10.2023

Unentschieden auf den letzten Drücker

Der TSV Zusmarshausen (rechts Maximilian Wurm) holte in Kissing einen glücklichen Punkt. Foto: Reinhold Rummel

Plus Der TSV Zusmarshausen rettet in Kissing in der letzten Minute noch einen Punkt.

Artikel anhören Shape

Durch den Treffer von Maximilian Drechsler zum 2:2-Ausgleich in letzter Minute bleibt Zusmarshausen auf dem zweiten Tabellenplatz. Eine Punkteteilung mussten auch die Tabellennachbarn aus Welden und Neusäß hinnehmen, da Welden seine Überlegenheit nicht in Tore ummünzen konnte.

TSV Pfersee – SV Ottmarshausen 3:0 (2:0). Die Hausherren starteten offensiver und mit mehr Druck, sodass die Führung durch Philipp Harjung in der 12. Minute nicht überraschend kam. Ab der 30. Minute waren die Ottmarshauser besser im Spiel und kamen nun auch vermehrt zu Abschlüssen, die jedoch im Ergebnis zu harmlos ausfielen, um den Torhüter des TSV Pfersee richtig herauszufordern. In der 42. Minute zeigte sich der SVO wiederum standardanfällig und ließ nach einem Freistoß Bastian Möll unbedrängt das 2:0 erzielen. Die zweite Hälfte glich dem Spielverlauf nach der 30. Minute. Der SVO machte überwiegend das Spiel und ließ jetzt hinten kaum mehr was zu, musste dann trotzdem das 3:0 nach verwandelten Foulelfmeter durch Philipp Schmid (87.) hinnehmen. – Zuschauer: 150. (uma)

Kissinger SC – TSV Zusmarshausen 2:2 (1:1). Der erste Treffer fiel für den KSC : Bei einem Konter setzte sich Torjäger Roman Grose stark durch (9.). Als dann auch noch TSV-Knipser Luca Jaskolka verletzt vom Feld musste, schien einiges gegen die Grün-Weißen zu laufen. Doch die Drechsler /Schmid-Schützlinge bewiesen Moral und durften nach rund 25 Minuten zum ersten Mal jubeln. Eine Freistoßflanke von Alex Storzer nickte Tobias Kuchenbaur zum Ausgleich ein. Die Partie blieb sehr umkämpft und man merkte beiden Teams die Anspannung an. Den nächsten Treffer landete dann erneut die Heimelf: Nach einer flachen Hereingabe stand Luca Ruscelli goldrichtig (60.). Kissing versuchte danach die Führung über die Zeit zu bringen und verpasste es, offensiv für mehr Entlastung zu sorgen. So kam es wie so oft im Fußball : Einen langen Ball verlängerte Benedikt Schmid , Marco Steinle stocherte diese Vorlage in die Mitte, wo der eingewechselte Simon Fischer zum umjubelten Ausgleich einschieben konnte (89.). – Zuschauer: 130. (nff) TSV Diedorf – FC Königsbrunn 1:2 (0:1). In einem absoluten Kampfspiel auf tiefem Geläuf verlangte Diedorf dem Spitzenreiter alles ab und hätte mit etwas mehr Spielglück auch etwas Zählbares verdient gehabt. Das Spiel begann denkbar schlecht aus Diedorfer Sicht, denn nach einem Ballverlust geriet man kurz nach Anpfiff bereits mit 0:1 in Rückstand. Im weiteren Verlauf entwickelte sich dann aber eine Partie auf Augenhöhe, wobei die Heimmannschaft sogar die besseren Chancen hatte. Durch einen toll getretenen Freistoß von Florian Thalmeir, der sich aus spitzem Winkel ins Kreuzeck senkte, konnte Diedorf dann ausgleichen. Doch nur kurze Zeit später nutzte Königsbrunn einen Fehlpass gnadenlos aus und konterte erfolgreich zur 2:1-Führung. Danach verteidigte der Spitzenreiter leidenschaftlich gegen die anrennenden Diedorfer und konnte schließlich mit einer gehörigen Portion Glück den knappen Auswärtssieg über die Zeit retten. – Zuschauer: 150. (akö)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .