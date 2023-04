Fußball

24.04.2023

Vorentscheidung in der Nachspielzeit verpasst

Nach einer 2:1-Führung mussten sich Baran Celep und der SSV Neumünster im Spitzenspiel gegen die SSV Dillingen (rechts Marcel Hander) durch zwei Tore in der Nachspielzeit noch mit 2:3 geschlagen geben. Foto: Andreas Lode

Plus Der SSV Neumünster verliert das bereits als gewonnen geglaubte Spitzenspiel der Kreisklasse West 2 gegen die SSV Dillingen durch zwei Treffer in der Nachspielzeit.

Das ist bitter! Der SSV Neumünster-Unterschöneberg verlor ein bereits gewonnen geglaubtes Spitzenspiel gegen den Verfolger SSV Dillingen durch zwei Treffer in der Nachspielzeit noch mit 2:3. Dadurch wurde die Meisterschaftsentscheidung in der Kreisklasse West 2 vertagt. In einem kuriosen Spiel kam der SV Grün-Weiß Baiershofen zu einem 6.3-Sieg gegen Bächingen/Medlingen.

SSV Neumünster – SSV Dillingen 2:3 (2:1). Beide Mannschaften begannen extrem druckvoll und traten voll auf’s Gaspedal. Teilweise war die Offensive der Gäste nur mit Fouls zu stoppen. Ein solches resultierte in einem Freistoß, den wiederum Alexander Kinder zum 0:1 verwertete. Wenig später segelte ein Ball in den Dillinger Strafraum, Torwart und Innenverteidiger waren sich uneins und Fabian Schrodi bedankte sich zum 1:1- Ausgleich. Als kurz vor der Pause Baran Celep regelwidrig im Sechzehner zu Fall gebracht wurde, stellte Pascal Schrodi vom Punkt auf 2:1. Die Blau-Weißen hatten das Spiel im Griff, verpassten es jedoch, vorzeitig die Weichen auf Sieg zu stellen. Obwohl Neumünster ab Minute 76 in Überzahl war (Rot gegen Dillingens Marcel Hander nach Foulspiel), wollte der Ball nicht ins Netz. In der Nachspielzeit bestraften das die Gäste doppelt: Ein Kopfball von Ringo Käb (90.) und das Nachsetzen von Adonis Isufi nach einem Freistoß (90.+3) brachte den Gästen den Sieg. – Zuschauer: 150. (micr)





