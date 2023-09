Wenn ein Feldspieler im Tor glänzt

Plus Welche Spieler in den Auswahlteams der Elf der Woche stehen.

Es ist nur eine Spielerei, aber sie erfreut sich großer Beliebtheit: die „Elf der Woche“ auf unserem Onlineportal FuPa. Dabei können alle unter FuPa.net abstimmen, wer für eine Nominierung infrage kommt. Die „Elf der Woche“ bildet an jedem Spieltag die besten Kicker der jeweiligen Ligen ab. Fünf Vereine stellen diesmal ein Quartett.

In den beiden Bezirksligen haben es nur Manuel Lippe und Moritz Buchart vom TSV Gersthofen in der Elf der Woche geschafft. Florian Thalmeir, Maximilian Mayer ( TSV Diedorf) sowie ein Trio vom TSV Neusäß (Ilkkan Ars, Deniz Eryildirim, Nelson Wongo) stehen im Team der Kreisliga Augsburg.