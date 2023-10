Wie gewonnen, so zerronnen

Plus TSV Diedorf II hoffte auf ersten Saisonsieg durch Treffer in der Nachspielzeit, muss aber dann noch den Ausgleich hinnehmen.

In der A-Klasse Nordwest verpasste Schlusslicht TSV Diedorf II den ersten Saisonsieg nach zwei Toren in der Nachspielzeit (2:2 gegen TSV Zusmarshausen II). Tabellenführer SV Erlingen bleibt auch nach dem elften Spieltag beim 5:2 gegen den TSV Ellgau ohne Niederlage. Im Verfolgerduell setzte sich der TSV Gersthofen II gegen den TSV Lützelburg mit 2:1 durch.