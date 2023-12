Ali's Stars wollen für den guten Zweck glänzen

Beim Edeka-Stoll-Cup am 30. Dezember erinnert man sich an den verstorbenen Ali Dabestani. Bei den Frauen liegt sogar ein Hauch von Bundesliga in der Luft.

Hallenfußball im Dreierpack gibt es am 30. Dezember in der Meitinger Ballspielhalle. Beim 1. Edeka-Stoll-Cup, der gemeinsam vom SV Erlingen und SC Biberbach ausgerichtet wird, werden insgesamt 24 Mannschaften aufs Parkett treten. Jeweils acht bei den B-Juniorinnen (ab 10 Uhr), den Frauen (ab 15 Uhr) und den Männern (ab 20 Uhr).

Für Fabian Wolf erfüllt sich ein Traum. „Es war schon immer ein Wunsch von mir, irgendwann mal wieder so ein Turnier mit den umliegenden Mannschaft zu spielen, wie das früher bei den Landkreismeisterschaften er Fall war“, sagt der ehemalige Bezirksliga-Spieler des TSV Meitingen, der jetzt als Spielertrainer bei seinem Heimatverein SV Erlingen aktiv ist. Bei den Nachbarvereinen stieß er dabei auf offene Ohren. Und so werden am Tag vor Silvester neben dem SVE auch der SC Biberbach, der TSV Herbertshofen, der SV Ehingen/Ortlfingen, der SV Thierhaupten und der TSV Ellgau aufs Parkett treten. Auch den TSV Meitingen hätte man gerne dabei gehabt, doch der Bezirksligist verzichtet in diesem Jahr gänzlich auf die Halle.

Einige Spieler wird man trotzdem auf dem Parkett sehen. Komplettiert wird das Feld nämlich von einer Mannschaft, die sich „Ali’s Stars“ nennt, und zum Gedenken an Ali Dabestani, den in diesem Jahr im Alter von 41 Jahren verstorbenen ehemaligen Spieler und Trainer des TSV Meitingen, antritt. Hier werden ehemalige Mitspieler wie Arthur Fichtner, Martin Winkler, Benni Hoff (TSV Meitingen), Marvin Osman (SG Münster/Holzheim), Clemens Schneider (TSV Welden), Christoph Bronnhuber (FC Günzburg), Philipp Wieser (zuletzt VfB Oberndorf), Josef Sauler (zuletzt VfL Westendorf), Florian Steppich (SpVgg Riedlingen) und Fabian Wolf selbst auflaufen. „Wir wissen, dass Ali Dabestani immer kranke Kinder unterstützt hat. Deshalb werden wir in Absprache mit seiner Familie einen Tel des Erlöses an den Bunten Kreis spenden“, kündigt Wolf an.

Nachdem der 31-Jährige gleichzeitig auch Trainer der Landesliga-Frauen des SC Biberbach ist, ist er zuvor schon beim Frauenturnier involviert, das es schon seit einigen Jahren gibt. Diesmal weht mit dem FC Augsburg und dem 1. FC Heidenheim sogar ein Hauch von Bundesliga durch die Luft. Weiter sind der FC Wacker München II, der TSV Ottobeuren, der SV Mering, der SV Wörnitzstein-Berg und der FC Laufmasche am Start.

Bei den B-Juniorinnen treten neben dem Gastgeber SV Erlingen der TSV Gersthofen, TSV Schwaben Augsburg, SG Aschheim/Gröbenzell, TSV Nördlingen, SV Grasheim. BSK Olympia Neugablonz und der TSV Hollenbach an.