Hallenfußball

28.12.2023

TSV Welden ein starker Dritter

Plus In einem reinen Bezirksliga-Finale setzt sich der TSV Wertingen gegen den VfR Jettingen durch. 00 Zuschauer sehen 119 Tore und erleben Spannung beim UR-Bau-Cup.

Nach drei Jahren Pause ging es am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Wertinger Stadthalle wieder um den UR-Cup, bei dem die Fußballfreunde trotz der gemischten Regularien aus Futsal und Hallenfußball durchaus auf ihre Kosten kamen. Gespielt wurde mit Rundumbande und auf große Tore, aus dem Futsal-Regewerk wurden die kumulierten Fouls (ab dem sechsten Foul Zehnmeter-Strafstoß) und der kleinere, weichere Spielball übernommen. Insgesamt sahen knapp 400 Zuschauer in den 18 Begegnungen 119 Tore und am Ende ein Finale der beiden Favoriten aus der Bezirksliga Nord. Dabei besiegte Gastgeber TSV Wertingen den VfR Jettingen mit 4:2.

Dabei hatten beide Teams Glück, dass sie nicht schon im Halbfinale aufeinandertrafen. Denn im letzten Spiel der Gruppe A führte der TSV Welden gegen den TSV Wertingen mit 2:1, als die Zeit auf der Uhr eigentlich abgelaufen war, die Schlusssirene aber erst um Sekunden-Bruchteile später erfolgte. Schiedsrichter Ulrich Reiner wertete in diesem Moment noch ein Foulspiel eines Weldener Spielers. Es war das insgesamt sechste, wodurch es einen Zehn-Meter-Strafstoß für den TSV Wertingen gab, den Christoph Prestel zum 2:2-Endstand verwandelte. Auf der Tribüne sorgte das Durcheinander wegen der Schlusssirene für allerlei Gesprächsstoff. Dem TSV Wertingen war dies freilich egal, denn aufgrund des besseren Torverhältnisses wurde er Gruppenerster und traf im Halbfinale auf den SV Erlingen (A-Klasse Nordwest). Beim 7:2 hatte der Bezirksligist wenig Mühe.

