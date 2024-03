Hauchdünner Auswärtssieg auch ohne Torjäger

Die Handballer der SG 1871 Augsburg/Gersthofen gewinnen das Derby in Göggingen 24:23

Gleich in zweierlei Hinsicht war es ein Nachbarschaftsduell zwischen dem TSV Göggingen und der SG 1871 Augsburg/ Gersthofen. Nicht nur geografisch, sondern auch tabellarisch lagen die beiden Teams ganz nah beieinander. Mit einem hauchdünnen 24:23-Sieg holten sich die Schützlinge von Coach Lukas Schmölz zwei wichtige Punkte zum Klassenerhalt in der Handball-Bezirksoberliga. Und dass, obwohl man bereits ab der zwölften Minute auf Markus Walter verzichten musste.

Der Torjäger vom Dienstag musste das Spiel von der Tribüne aus verfolgen, nachdem er bei einer Abwehraktion äußerst unglücklich agierte und folgerichtig des Feldes verwiesen wurde. Göggingen konnte das Momentum für sich nutzen und zog auf 8:4 davon.

Nach den ersten 15 Minuten kamen die Tiger allmählich besser in die Partie, konnten Tor um Tor auholen und schließlich nach guten 28 Minuten endlich den verdienten Ausgleich erzielen. Auch Torhüter Erik Wiedemann fand nun immer besser ins Spiel und konnte einige Hochkaräter entschärfen. Somit gingen die Teams leistungsgerecht mit einem 12:11 in die Halbzeit.

Topmotiviert durch Trainer Lukas Schmölz drehte die SG die Partie zum 12:13. Auch von den Rängen kam nun immer mehr Unterstützung. Immer stärker konnte sich die Defensive auf die Gegenspieler einstellen. Manuel Walter agierte im Mittelblock bärenstark und dirigierte seine Nebenmänner.

In dieser Phase konnte sich vor allem Moritz Voit ins Rampenlicht spielen, der immer wieder Verantwortung übernahm und sehenswerte Treffer aus dem Rückraum erzielte. Die SG konnte bis zehn Minuten vor Schluss die Führung immer bei einem oder zwei Toren halten, bis Göggingen nochmal die letzten Kräfte mobilisierte und mit 21:20 wieder die Führung übernahm. Nun Stand die Partie auf des Messers Schneide. Erneut war es Moritz Voit, der den Ausgleich besorgte, ehe Felix Seitz mit einem Doppelpack zum 21:23 die Vorentscheidung fällte. Routinier Andreas Polz traf eine Minute vor Schluss zum 22:24 für die SG 1871 Augsburg/Gersthofen erzielte. Der Anschlusstreffer zum 23:24 stellte somit den Schlusspunkt dar und die SG nahm zwei schwer erarbeitete Punkte mit nach Hause.

Am kommenden Wochenende geht es dann direkt weiter für die Tiger. In der heimischen Halle am Meierweg ist der BHC Königsbrunn um 19.30 Uhr zu Gast. Auch hier geht es wieder darum, einen direkten Konkurrenten zu distanzieren. (1871-)

SG 1871 Augsburg/Gersthofen: Wiedemann, Müller (Tor); Kranz (2), Koppe (3), Kastner, Erhard (1), Seitz (3), Walter Markus, (1/1), Lindloff (2), Voit (6), Feistle (1), Polz (5/3), Schubert.